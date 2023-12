FCK tabte point for tredje ligakamp i træk, da AGF vandt 2-1 i Parken efter to mål på dødbolde.

Nat og dag.

Det udtryk beskriver ganske godt FC Københavns seneste fem kampe, hvor det er blevet til fremragende resultater i Champions League, men i den grad også panderynker i Superligaen.

Søndag aften tabte FCK 1-2 hjemme mod AGF i en dramatisk affære og har derfor blot hentet ét point i de seneste tre ligakampe - mod Brøndby, Viborg og altså AGF.

I en underholdende slagudveksling i Parken viste AGF skarphed på to hjørnespark, hvilket akkurat var nok til tre point trods en række store FCK-chancer.

FCK sad tungt på spillet og sværmede i perioder om AGF-målet, mens gæsterne forsvarede sig dybt og satsede på omstillinger og dødbolde.

Mulighederne var mange, men effektivitet var en mangelvare, så FCK overvintrer på 33 point, hvilket er ét færre end det aktuelle førerhold Brøndby.

FC Midtjylland kan ramme 36 af slagsen ved at slå Viborg mandag.

AGF stryger med den hårdt tilkæmpede sejr op på fjerdepladsen med 28 point og er nu ubesejret i syv superligakampe på stribe.

Aarhusianerne gav sig selv en drømmestart, for i det niende minut kom forsvarsklippen Frederik Tingager først på et hjørnespark, som efter lidt klumpspil blev prikket i mål af midtbaneslideren Nicolai Poulsen.

FCK fik et kedeligt deja-vu efter 33 minutter, hvor opskriften var præcis den samme.

Gift Links slog et godt hjørnespark, som Tingager denne gang stangede direkte i mål, og så var det pludselig 2-0 til AGF.

Elias Achouri burde ene mand nok have bragt balance i regnskabet kort før pausen, hvor FCK-kanten misbrugte to gigantiske chancer tæt under mål.

Tuneseren gjorde lidt af skaden god igen ved at sparke en returbold ind til 1-2 i det 58. minut.

De store chancer fortsatte herefter.

Først headede AGF's Patrick Mortensen på træværket, inden FCK brændte en kæmpe dobbeltchance.

Lukas Lerager sparkede bolden i mål ét minut før tid, men målet blev annulleret for offside, så FCK går ind til de kommende pokalkvartfinaler mod Silkeborg med en skidt følelse.

Omvendt fik AGF en resultatmæssig glimrende generalprøve til sine pokaldueller, hvor Brøndby er modstanderen, selv om det holdt hårdt.

