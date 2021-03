AGF vil gøre alt for at nå pokalfinalen, som i år spilles på aarhusianernes hjemmebane, Ceres Park.

Tidligere på ugen blev det besluttet, at årets finale i Sydbank Pokalen skal spilles i Aarhus på AGF's hjemmebane, Ceres Park.

Turneringen er nået til kvartfinalerne, hvor der kun er otte hold tilbage. Heriblandt AGF, som nu har chancen for at spille sig i en pokalfinale på eget græs.

Det er en ekstra gulerod for "de hvide", og nyheden om, at finalen spilles i den jyske hovedstad, vækker da også glæde i AGF-truppen.

Holdets topscorer, Patrick Mortensen, slår fast, at AGF vil gøre alt for at nå finalen.

- Det er jo mega fedt. Nu skal vi selvfølgelig lige spille os i finalen først, men det er også et af vores mål i år. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at nå så langt, siger han.

Han mener dog, at en eventuel finale vil miste lidt af sin værdi, hvis det bliver under de nuværende forhold, hvor tilskuere ikke har adgang til stadion.

- Jeg håber bare til den tid, at vi kan få nogen fans på stadion. Det kan selvfølgelig godt blive fedt uden også, fordi det altid bare er dejligt at spille hjemme.

- Vi føler os godt tilpas på Ceres Park, hvor vi føler, at det er hjemligt for os, siger topscoreren, som søndag blev matchvinder i topkampen mod FCM, som blev vundet med 1-0.

Forsvarsspilleren Jesper Juelsgård har tidligere i karrieren stået i pokalfinalen, da han optrådte for FC Midtjylland.

Dengang blev slutkampen spillet i Parken i København.

- Det er stort uanset, hvor den spilles, og jeg har prøvet det før, så det vil jeg virkelig gøre meget for.

- At den skal spilles på vores hjemmebane er bare prikken over i'et, mener Juelsgård, som søndag var tilbage i AGF's startopstilling efter lidt tid på bænken.

Cheftræner David Nielsen er anderledes rolig omkring nyheden, som ifølge ham ikke ændrer det store på klubbens ambitioner om at nå en finale.

- Motivationen kan ikke blive større, og jeg synes egentlig kun, at det er fint, hvis vi selv kommer i den.

- Pokalturneringen betyder sindssyg meget for os, og nu er vi kommet langt jo, så den skal bare have fuld gas, siger han.

Næste skridt på vejen mod en finale på hjemmebane for AGF er på torsdag, når holdet skal til Farum og gøre arbejdet færdigt mod 2. divisionsmandskabet B93, som i det første kvartfinaleopgør blev slået med 3-1.

