Paul Onuachu spillede en afgørende rolle, da han sendte bolden i nettet to gange, men også modtog to gule kort. Onuachu var ikke den eneste som så rødt, det samme gjorde Mark Dal Hende og AGF’s Casper Højer Nielsen. Trods reduceringen til 9 mand, så over vandt Midtjylland AGF, med et samlet resultat på 1-2. Jakob Ankersen stod for AGF’s ene mål.