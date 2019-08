AGF har fået en dårlig sæsonstart. Ifølge cheftræner David Nielsen skyldes det blandt andet et svært program.

AGF har fået en dårlig start på sæsonen i 3F Superligaen, hvor holdet endnu har til gode at vinde en kamp. Status er to point efter fem kampe.

Cheftræner David Nielsen mener, at en del af forklaringen på den resultatmæssige dårlige sæsonstart skal findes i kampprogrammet, hvor AGF både har mødt FC Midtjylland og FC København. Ydermere har AGF spillet på udebane i fire ud af fem kampe.

- Vi har haft et brutalt program med udekampe mod de hold, vi gerne vil slå, og mellem de lidt lettere modstandere har vi haft FCM og FCK.

- Når man kommer lidt skævt fra start, kan det være svært at finde ud af, hvilket ben man skal stå på, siger David Nielsen.

Mandag fik AGF ét point i kampen mod Sønderjyske efter at have spillet 0-0 i en chancefattig kamp, hvor AGF's Mustapha Bundu var tættest på at blive matchvinder med et forsøg på stolpen i slutfasen.

Det ene point var vigtigt, da dermed blev sat stopper for en stime på tre AGF-nederlag i træk, pointerer David Nielsen.

- Jeg hæfter mig ved, at vi får sat en jernstang ind i toget med de nederlag, vi har haft før i dag.

- Før kampen kan alle se, at det ikke er så godt, hvis vi bliver ved med at rejse rundt og tabe, så det er stærkt af spillerne at levere så godt, siger cheftræneren.

Selv om AGF har fået stoppet stimen af nederlag, advarer forsvarsspilleren Jesper Juelsgård mod selvtilfredshed.

- Vi er ikke ude af den dårlige sæsonstart endnu. Der venter en masse hårdt arbejde og en masse kampe endnu, siger Juelsgård.

Han mener dog, at der har været nok positive ting i sæsonstarten til, at resultaterne nok skal vende.

- Tager vi pointene væk, så ser jeg positivt på det. Jeg synes, vi har en stærk trup, og at vi har spillet god fodbold det meste af de fem kampe, siger han.

/ritzau/