AGF-træner David Nielsen mener, at det var holdets mentalitet, der gjorde forskellen i AGF's 3-2 sejr over OB

Odense. Det var i høj grad mental styrke, der lå bag, da AGF søndag slog OB på udebane i Alka Superligaen.

Det mener AGF-træner David Nielsen.

- Holdet viste en ekstraordinær mentalitet, lød det kort og godt fra David Nielsen efter 3-2-sejren i Odense.

Kampen var returmødet i ligaens Europa League Playoff, og AGF sendte med en samlet sejr på 6-4 OB på sommerferie.

I efteråret blev AGF kritiseret for at være for defensivt indstillet, mens kritikken også gik på, at spillerne ikke var farlige nok på modstandernes banehalvdel.

Det har ændret sig i foråret, hvor AGF har vundet seks ud af de seneste otte kampe, og det glæder David Nielsen.

- Sammenholdet har været strålende. AGF er et af de hold, der har scoret mest i foråret, og spillerne har fortjent det.

- Alle mand er steppet op, og det fortæller noget om holdets styrke, siger David Nielsen.

Til returkampen i Odense måtte AGF se bort fra profilerne Tobias Sana, Kasper Junker, Mustafa Amini og Dino Mikanovic, og under opvarmningen blev også midtbanespilleren Daniel A. Pedersen skadet.

Alligevel klarede AGF sig videre, og David Nielsen glæder sig over bredden i truppen.

- Det siger meget om den kultur, holdet har fået opbygget, siger træneren.

Jens Stage er en af de spillere, som har haft et godt forår. Han deler sin træners begejstring for holdets opblomstring.

- Spillerne har fået opbygget en god fællesskabsfølelse, som nu bærer frugt, og vi kæmper alle sammen som ét hold, siger Jens Stage, der tidligt bragte AGF foran 1-0 i Odense.

AGF møder nu Sønderjyske i to afgørende kampe om at komme videre i jagten på en billet til europæisk fodbold.

Den samlede vinder af de to kampe skal møde enten FC København eller FC Nordsjælland i en afgørende kamp.

/ritzau/