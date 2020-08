David Nielsen håber efter AGF's EL-avancement, at hans hold får en meget stærk modstander i næste runde.

AGF sørgede torsdag aften med en 5-2-sejr over finske FC Honka i første kvalifikationsrunde for videre avancement i Europa League.

Dermed er holdet videre til anden kvalifikationsrunde, der først spilles om 21 dage, 17. september.

Den runde trækkes der mandag lod til.

AGF-træner David Nielsen håber, at holdets kommende modstander er så godt som muligt, da han ser sit hold værende bedst, når det ikke har favoritrollen.

- Med det her hold, så vil jeg altid gerne have et så godt hold som muligt, for jeg tror på, at jo bedre vores modstander er, jo bedre spiller vores hold.

- Det er historien om vores fodboldhold lige nu, konstaterer AGF-træneren.

Ud over at trække en stærk modstander i næste runde og jagte drømmen om et europæisk gruppespil, vil Nielsen også bruge kampene i Europa til at udvikle sit hold og få det klar til den kommende superligasæson.

- Vi skal udvikle os, vi skal blive bedre, og vi skal bruge Europa til at se, hvor langt vi kan komme og jagte den drøm, der ligger der.

- Men vi skal også bruge Europa til at trække os op i gear til Superligaen, siger han efter sit holds storsejr.

En del af udviklingen for AGF ligger i at få spillet nogle af de nye spillere ind på holdet, heriblandt startdebutanten Patrick Olsen, der kvitterede med en scoring i sin første kamp efter sit skifte fra AaB denne sommer.

Han glæder sig efter kampen over at være blevet en del af et offensivt AGF-hold og tror på at få en afgørende rolle på holdet.

- AGF er et meget offensivt hold, og jeg vil gerne spille på den måde.

- Især når vi overtager bolden, er der mange, der stikker afsted, og der kan jeg måske gå hen og blive en meget afgørende spiller i de her situationer, hvor jeg kan sætte de andre spillere op, siger Olsen efter debuten.

Ud over Patrick Olsen debuterede også angriber Søren Tengstedt og serbiske Milan Jevtovic for AGF torsdag aften. De gjorde sig alle tre positivt bemærket i David Nielsens øjne.

- De kommer bare ind og gør det fremragende og er helt afgørende for, at vi ikke havner i en situation, hvor kampen ender 3-3, og vi skal ud i forlænget spilletid, fastslår træneren.

AGF's kamp torsdag var klubbens første mod en international modstander siden 2012. Aarhusianerne skal vinde tre kampe mere i kvalifikationen for at nå Europa League-gruppespillet.

