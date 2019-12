Den nuværende tredjeplads i Superligaen får ikke AGF-træner David Nielsen til at snakke om medaljer.

AGF-træner David Nielsen har fuldt fokus på målsætningen om en plads i top-6, selv om aarhusianerne overvintrer på tredjepladsen i 3F Superligaen.

Søndag sluttede AGF efterårssæsonen med en 3-1-sejr ude mod FC Midtjylland, og dermed nåede klubben op på 36 point med fire point ned til Brøndby på fjerdepladsen.

Sejren i Herning og den nuværende tredjeplads får dog ikke David Nielsen til at snakke om muligheden for medaljer i denne sæson.

- Hvis bestyrelsen ændrer på målsætningen, så slår jeg dem fandeme ihjel, lød det med et grin fra David Nielsen efter sejren.

Han ærgrer sig stadig over sidste weekends uafgjorte resultat mod Lyngby, men David Nielsen er glad for at gå på vinterferie med en sejr over ligaens tophold.

I det nye år venter seks kampe i grundspillet, og ifølge David Nielsen er arbejdet langtfra fuldendt endnu.

- Vi skal ud og lave fire-fem point, og hvis vi ikke kan det, så skal vi heller ikke være med, siger han.

David Nielsen roste sine spilleres viljestyrke efter søndagens sejr. De to mandskaber gik til pause med stillingen 1-0 til FCM, men med tre mål på ni minutter i anden halvleg fik AGF vendt det hele til en sejr.

- Der var alle mulige undskyldninger for at gå på ferie i pausen, så jeg er sindssygt stolt af, at vi gik ud og viste sådan en sult, siger David Nielsen.

Han havde ikke forventet, at hans hold skulle score tre gange på MCH Arena.

- Vi lægger jo ikke en plan om, at vi skal score tre mål på ni minutter. Vores plan er, at vi skal være dygtige til at forsvare os, siger han.

Og netop defensiven er David Nielsen meget tilfreds med.

- Hvis du fører 3-1 her, og der er 30 minutter tilbage, så er det ikke givet, at du lukker butikken. Det er det, jeg er mest glad for, at vi kunne gøre, siger AGF-træneren.

David Nielsen går på vinterferie med et halvt år tilbage af sin kontrakt som træner for AGF.

Søndag oplyste han dog, at der er dialog mellem klubben og ham om kontraktsituationen.

/ritzau/