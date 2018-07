Efter den tredje uafgjorte kamp i træk pointerer David Nielsen, at AGF fortsat skal turde at brænde chancer.

Vejle. 1-1 sluttede det, da AGF mandag gæstede Vejle, og dermed har aarhusianerne åbnet sæsonen med tre uafgjorte resultater.

Det har været tre jævnbyrdige kampe, som kunne være gået begge veje for AGF.

- Man får, som man fortjener. Så simpelt er det. Vi skal være kolde nok i røven til at fortsætte med at turde at gå ind og brænde chancerne, siger AGF-træner David Nielsen.

- Vi har spillet tre kampe nu, og vi kunne have vundet dem alle.

- På den anden side kunne vi også have tabt kampen mod FC Midtjylland, hvis Aleksandar Jovanovic ikke havde reddet straffesparket til sidst, fortsætter træneren.

AGF-målscoreren mod Vejle, Bror Blume, føler, at kampen skulle have kastet tre point af sig.

- Jeg er ikke tilfreds. Jeg har en fornemmelse af, at vi godt kunne have løbet med alle tre point mod Vejle.

- Jeg føler ikke, at Vejle skabte lige så meget, som vi gjorde i de sidste 35 minutter, så jeg synes, at vi skulle have haft sejren, siger Bror Blume.

For David Nielsen var det vigtigt, at man ikke behandlede Vejle som et oprykkerhold.

Hvis AGF kom for langt frem, kunne det efterlade plads til den farlige Allan Sousa, der både fremtvang og udnyttede straffesparket, som gav Vejle 1-1.

- Det var vigtigt, at vi ikke tog til Vejle for at spille som om, at vi mødte et oprykkerhold. For så snart der er bagrum, så bliver Allan Sousa farlig.

- Vi har spillet jævne kampe, og jeg synes, at vi specielt i anden halvleg mod Vejle viste, at vi har et højere niveau end dem, siger David Nielsen.

/ritzau/