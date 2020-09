Træner David Nielsen savnede den sidste intensitet hos AGF, som torsdag tabte i EL-kvalifikationen mod Mura.

AGF er færdig i Europa League i denne omgang, efter at aarhusianerne skuffende tabte 0-3 på udebane mod NS Mura fra Slovenien.

Opgøret var i anden runde i kvalifikationen til Europa League, og en sejr ville have betydet, at AGF skulle have mødt PSV Eindhoven i næste runde i Aarhus i næste uge.

Det bliver der ikke noget af, og AGF-træner David Nielsen var skuffet, da det stod klart, at AGF i denne omgang ikke skal spille flere europæiske kampe.

- Vi er skuffede over at være ude. Det handlede om at finde en måde at gå videre på, og det formåede vi ikke. Det er vi sindssygt skuffede over. Spillerne er skuffede, og det er jeg også.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke ramte vores bedste niveau, siger David Nielsen i et interview med Canal 9 efter kampen.

AGF havde anfører Niklas Backman tilbage i startopstillingen i det centrale forsvar, hvilket sendte unge Sebastian Hausner på bænken.

For Backman blev det en uheldig aften, da han var direkte impliceret i slovenernes scoring til 2-0 i anden halvleg.

Backman ville heade tilbage til målmand William Eskelinen, men han ramte bolden helt skævt, så den endte for fødderne af en modstander, der scorede.

- Vi må erkende, at vi ikke var bedre. Vi manglede fem procent energi hele vejen rundt. Vi er et hold, der lever af topintensitet, og vi nåede ikke det intensitetsniveau, der skal til.

- I de perioder i kampen, hvor vi skulle lave et mål, fik vi ikke scoret, og vi fik ikke afvist den situation i første halvleg, og vi er selvfølgelig kede af målet til 2-0, som gjorde, at resultatet løb os af hænde, siger David Nielsen.

AGF vandt i første runde 5-2 over finske FC Honka, hvilket var aarhusianernes første europæiske kamp siden 2012, men nu er det altså slut med jagten på gruppespillet i Europa League.

- Der er masser af ting, man set i bakspejlet kunne have gjort anderledes.

- Vi forberedte os bedst muligt, men ramte ikke vores niveau. Det viser bare, hvilken type hold vi er. Vi lever af top-intensitet, og det har givet gode resultater i Superligaen.

- Når vi ikke rammer det, så er det skuffende, at vi er ude, siger AGF-træneren.

