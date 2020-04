Den aarhusianske superligaklub har kaldt spillerne tilbage på arbejde og påbegyndt træning i mindre grupper.

Det begynder så småt at blive hverdag igen i superligaklubberne.

Mandag blev AGF den seneste klub til at kalde sine spillere tilbage på arbejde, efter at de har været hjemsendt med løn under regeringens hjælpepakke.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Træningen i den aarhusianske klub er også blevet genoptaget, dog stadig i mindre grupper, som myndighedernes retningslinjer dikterer.

»Det er glædeligt, at vi nu kan se spillerne tilbage på Fredensvang (klubbens træningsanlæg, red.), og en stor del af den sportslige stab er også kaldt tilbage på arbejde,« siger sportschef Peter Christiansen på hjemmesiden.

»Det er vores første skridt frem mod den forhåbentlig snarlige genåbning af dansk fodbold, som vi alle ser frem til.«

I sidste uge kom det frem, at flere af AGF's ellers hjemsendte spillere havde trænet sammen på Fredensvang, hvilket ikke var tilladt. AGF afviste ethvert kendskab til træningerne og sagde, at det var noget, spillerne selv havde arrangeret.

»I jagten på et velegnet og sikkert sted at holde os i gang, tænkte vi os ikke om,« siger anfører Niklas Backman på AGF's hjemmeside om træningerne.

»Vores levebrød er at være skarpe og holde os i form, og det var egentlig blot det, som vi helt privat forsøgte på et sikkert sted. Vi har beklaget over for klubben og for vores kolleger, og vi er glade for, at vi nu igen - på helt korrekt vis - kan træne på Fredensvang.«

Superligaen har ligget stillet siden starten af marts. Det er Divisionsforeningens plan at spille sæsonen færdig. Den har tidligere fremlagt tre scenarier for, hvordan og hvornår det ville kunne lade sig gøre.

Det første scenarie var med opstart midt i maj med en i forvejen udsat kamp mellem AGF og Randers 15. maj, men den plan blev i sidste uge droppet.

Tilbage står to scenarier med opstart enten 22. eller 29. maj - begge med AGF-Randers-kampen som den første.

/ritzau/