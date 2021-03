AGF meldte sig søndag tilbage i Superligaens absolutte topstrid, da holdet ude vandt 1-0 over FC Midtjylland.

AGF spillede sig søndag tilbage i Superligaens guldkamp, da holdet vandt 1-0 på udebane over FC Midtjylland efter et tidligt mål af Superligaens topscorer, Patrick Mortensen.

Angriberens 12. sæsontræffer sendte AGF på tredjepladsen med 36 point efter 20 kampe, hvilket blot er tre færre end FCM på andenpladsen.

FCM afgav tidligere søndag også holdets førsteplads, da Brøndby vandt derbyet over FC København med 2-1 og spillede sig på 41 point, mens FCK er syv point efter på fjerdepladsen.

Sejren til gæsterne, som var den tredje i træk i Herning for aarhusianerne, var ganske fortjent, da holdet i store dele af kampen formåede at lukke FCM ned og kom frem til de største chancer.

AGF kom da også flyvende fra start, da et højt pres udmøntede sig i den tidlige føring til gæsterne.

Efter bare otte minutter fandt sydafrikanske Gift Links nemlig topscorer Mortensen tæt foran mål, som nemt kunne sende bolden over målstregen til 1-0.

FCM kom stille og roligt bedre med, men uden dog at blive farlige. Det blev AGF et par gange, og det var derfor tættere på 2-0 før pausen end 1-1.

Kampbilledet viste sig at være nogenlunde det samme efter pausen, og halvvejs i anden halvleg skulle islandske Jon Dagur Thorsteinsson have fordoblet AGF's føring.

Her var han efter en omstilling og et fint træk alene med Jonas Lössl, men målmanden, som til kampen havde slået FCM's normale førstemålmand, Jesper Hansen, af, holdt midtjyderne inde i kampen med sin redning.

Med et lille kvarter tilbage ville FCM have haft et straffespark for hånd på bolden, men VAR vurderede ikke kontakten som strafbar.

Dermed tabte FCM for anden kamp i træk i Superligaen, hvilket ikke er sket for holdet siden slutningen af 2018/19-sæsonen.

/ritzau/