AGF smed onsdag vigtige point i jagten på sølvmedaljer, da det sluttede 1-1 ude mod FC Nordsjælland.

Efter søndagens store triumf ude mod FC København kom AGF onsdag en smule ned på jorden, da det blev 1-1 ude mod FC Nordsjælland.

AGF kan dermed ikke længere selv afgøre, om klubbens første medaljer i 23 år skal være af sølv, eller om aarhusianerne må nøjes med bronzen.

Den øjeblikkelige afstand til FC København på tredjepladsen er nemlig to point, hvorfor FCK torsdag kan tage andenpladsen tilbage med en udesejr mod AaB.

AGF manglede skarphed i størstedelen af kampen, og FCN var ikke langt fra at tage alle tre point, men otte minutter før tid sikrede Casper Højer Nielsen en pointdeling.

Resultatet betyder, at FCN ikke længere kan spille sig væk fra sjettepladsen, som klubben er dumpet ned på efter et sløjt mesterskabsspil med blot seks point i ni kampe.

Første halvleg var en ganske jævn affære, hvor AGF forsøgte at tiltvinge sig initiativet med stor fysik og mange indlæg.

Angriberen Patrick Mortensen fungerede fint som opspilsstation, men det blev sjældent helt farligt for gæsterne.

Halvlegens største chance tilfaldt netop Patrick Mortensen efter 32 minutter, men FCN-keeper Peter Vindahl Jensen reddede AGF-topscorerens hovedstød fra få meters afstand.

FCN fik ikke for alvor kombinationsspillet til at flyde, og værterne havde svært ved at skabe store chancer mod en kompakt AGF-defensiv.

AGF kom flyvende ud til anden halvleg og var i flere situationer tæt på et føringsmål.

I det 67. minut var det i stedet FCN, der kom i front, da Mads Døhr Thychosen krøllede bolden over hovedet på AGF-keeper William Eskelinen og i mål til 1-0.

AGF gav dog ikke op, hvilket gav pote otte minutter før tid, da brandvarme Casper Højer Nielsen udlignede med et hårdt, fladt hug fra kanten af feltet, hvorfor det sluttede uden vinder.

I sidste spillerunde får AGF besøg af Brøndby, mens FCN gæster FC København.

/ritzau/