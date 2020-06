AGF mener, at dåselyden hjælper spillerne på banen. Randers FC-anfører bemærker også en positiv effekt.

Selv om bolden igen ruller i Superligaen, er tribunerne stadig tomme på landets fodboldstadioner, da tilskuere til fodboldkampe er forbudt.

Flere klubber har valgt at erstatte fans med kunstig publikumslyd. Og skal man tro AGF, der er en af klubberne med dåselyd på stadion, har projektet været en succes.

Jacob Nielsen, administrerende direktør i AGF, fortæller, at han foretrækker lyden af rigtige tilskuere på stadion, men at den nuværende løsning er det næstbedste bud.

- Der er jo ingen tvivl om, at vi allerhelst vil have, at det er ægte lyd, der kommer fra tilskuerpladserne.

- Men det næstbedste er den lyd, vi har lagt på stadion for at give en bedre ramme om kampen, siger Jacob Nielsen.

Han kan mærke, at det giver et ekstra skub og får spillerne til at præstere på et højere niveau.

- Spillernes feedback er, at det giver en højere intensitet i kampen, uanset om du er hjemme- eller udehold.

- Om det så er i tacklingerne eller i spilletempoet, så er det i hvert fald med til at give en bedre kamp, mener Jacob Nielsen.

AGF's første kamp tilbage i Superligaen var på hjemmebane, hvor holdet tog imod Randers i et opgør, der sluttede 1-1. Randers-anfører Erik Marxen var positivt overrasket over dåselyden.

- Det var ikke noget, jeg lagde mærke til. Men jeg tror faktisk godt, at det ubevidst kan have en effekt, siger han.

Selv om det langtfra var det samme som at spille en normal superligakamp foran publikum, var det en anderledes oplevelse end spillerunden inden, hvor Randers mødte FC Midtjylland, forklarer Marxen.

Kampen blev afviklet uden tilskuere, kort tid inden landet lukkede ned, og Superligaen blev suspenderet.

- Jeg synes ikke, at kampen, vi spillede i Aarhus, bar lige så meget præg af en træningskamp, som det gjorde, da vi mødte FC Midtjylland i runden forinden, hvor der ikke var tilskuere på stadion, siger Marxen.

Også ved Discovery Networks, som havde tv-rettighederne til blandt andet kampen mellem AGF og Randers, har dåselyden lagt grund for optimisme.

- På diverse sociale medier kan vi observere, at folk egentlig synes, at det er udmærket, siger redaktionschef Søren Klæstrup.

Men dåselyden skal ikke erstatte fodboldfansene i dansk fodbold på længere sigt.

- Så snart der kan komme fans til kampe i Superligaen, så fortjener de fans at blive hørt, siger Søren Klæstrup.

/ritzau/