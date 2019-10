Både Randers FC og AGF har stribevis af sejre og masser af selvtillid med til lokalopgøret mellem de to hold.

Det er to hold med stor selvtillid, der tørner sammen i lokalbraget i Østjylland, hvor Randers FC hjemme tager imod AGF i 3F Superligaen.

AGF har vundet sine seneste seks kampe i streg, mens Randers har sejret i holdets seneste fire kampe.

- Det er det perfekte tidspunkt, vi møder hinanden på. For et af holdene vil denne stime nå en ende. Jeg håber, at det er AGF's stime, der kommer til at stoppe, og vi vinder kampen, siger Randers-angriberen Marvin Egho.

Får han sit ønske opfyldt, kan Randers tangere rekorden for flest sejre på stribe, som blev sat i maj 2009. Det er den eneste gang i klubbens historie, at holdet har vundet fem sejre i træk.

- Jeg tror, vores fans elsker det. Vi spillere elsker det. Jeg har spillet tre kampe mod AGF og scoret to mål, så jeg ser frem til kampen, siger Egho.

AGF har haft det sværest, når de to hold har mødtes. I de ti seneste møder mellem de to klubber i Superligaen er Randers ubesejret og har vundet seks af kampene.

Vi skal tilbage til august 2015 for at finde den seneste AGF-sejr over Randers.

Derfor skal århusianerne også være ekstra klar, siger AGF-træner David Nielsen.

- Det er kampe, som er intense, og det er kampe, hvor Randers altid møder op i sin bedste udgave, så vi har tungt fokus på os selv og på at fortsætte med at være et hold, der angriber.

- Vi ved, hvad vi får. Vi får altid det bedste af Randers, og vi skal også sørge for, at de får det bedste af os.

- Vi kommer for at angribe, og gøre alt hvad vi kan for at gøre det svært for Randers. Vi skal sørge for at bruge den styrke, der er i vores hold lige nu, siger han til AGF's hjemmeside.

Inden kampen ligger AGF på tredjepladsen i tabellen med 20 point - seks point efter FC Midtjylland på førstepladsen. Randers har 17 point på fjerdepladsen.

Kampen mellem Randers og AGF fløjtes i gang klokken 16.

/ritzau/