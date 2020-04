AGF har fredag valgt i stil med andre klubber at sende alle spillere og trænere hjem under coronakrisen.

Der vil ikke længere være professionelle spillere og trænere at finde på AGF's træningsbaner den kommende tid.

Grundet udviklingen af coronakrisen og de uklare fremtidsudsigter for genoptagelse af sæsonen har AGF fredag hjemsendt alle kontraktspillere samt trænerstaben.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- En beslutning, der blandt andet er truffet på baggrund af Divisionsforeningens udmelding om, at klubberne vil få en-to ugers træningsforberedelse inden genoptagelse af turneringen, skriver AGF på hjemmesiden.

Lignende tiltag har flere kolleger i Superligaen foretaget for et stykke tid siden, men AGF har indtil fredag ladet spillere træne i små grupper med afstand til hinanden under vejledning af trænerne.

Men det stopper nu.

Onsdag suspenderede klubben også forventningerne til årets økonomiske resultat, da coronakrisen har gjort det umuligt at kigge i den økonomiske krystalkugle for året.

Alligevel tror klubbens direktør, Jacob Nielsen, at klubben nok skal komme helskindet gennem den globale krise.

- Vi har et solidt fundament, og de forskellige hjælpepakker, vi kan gøre brug af, er en stor hjælp, men der er ingen tvivl om, at nedlukningen vil have store konsekvenser for dansk fodbold, siger han til agf.dk.

- Her er det vores opgave at sikre AGF's tarv bedst muligt, og det betyder også, at vi løbende foretager en vurdering af, hvordan vi får det mest optimale ud af de medarbejdere og ressourcer, vi har.

Den vurdering har altså fredag ført til, at spillere og trænere er sendt hjem på pause, indtil der er mere afklaring angående coronakrisen.

AGF indtager efter en stærk efterårssæson tredjepladsen i 3F Superligaen, som har ligget stille siden 9. marts, hvor den seneste kamp blev spillet i rækken.

Det var netop AGF, som var på banen i Silkeborg, hvor det blev til et nederlag på 1-2.

