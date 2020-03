AGF går sammen med VSK Aarhus og IF Lyseng om at danne et fælles elitehold for kvinder under AGF's navn.

AGF er klar til at satse stort på kvindefodbold.

Den aarhusianske klub har indgået et samarbejde med VSK Aarhus og IF Lyseng om at danne en eliteoverbygning for piger og kvinde og etablere et fælles elitekvindehold.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Eliteoverbygningen kommer til at gå under navnet AGF Kvindefodbold. Meningen er, at den fra den kommende sæson skal repræsentere Aarhus i den bedste danske kvinderække, Gjensidige Kvindeliga, og til U18 DM.

Holdene skal spille under AGF's navn, logo og farver.

- I AGF har vi gennem længere tid med stor interesse fulgt med i den positive udvikling, kvindefodbolden har gennemgået både nationalt og internationalt, siger administrerende direktør i AGF Jacob Nielsen i pressemeddelelsen.

- Vi vil gerne være med til at understøtte, at Aarhus fortsat kan være med til at præge toppen af dansk kvindefodbold, og at de bedste spillere bliver i byen, siger han.

AGF kommer til at eje 80 procent af den nye satsning, mens VSK Aarhus og IF Lyseng hver vil eje 10 procent.

/ritzau/