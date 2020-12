Superliga-klubben AGF lavede et historisk salg i begyndelsen af august, da de solgte Mustapha Bundu til Anderlecht i Belgien.

Klubben fik et sted mellem 15 og 25 millioner kroner for den offensive spiller. Det præcise beløb afhænger af eventuelle bonusser.

23-årige Bundu har dog fået en rædselsfuld start i Belgien, fordi han ikke har ramt niveau. Det mener medierne i hvert fald.

Gilles De Bilde, der er tidligere fodboldspiller og ekspert ved avisen Het Laatste Nieuws, er eksempelvis ude at kritisere den tidligere AGF-spiller.

Bundu har endnu ikke scoret for Anderlecht. Foto: Henning Bagger Vis mere Bundu har endnu ikke scoret for Anderlecht. Foto: Henning Bagger

»Den dreng leder efter sig selv. Vi har stadig til gode at se hans første gode kamp i Belgien, og det er underligt,« siger han og fortsætter:

»Det var trods alt deres topkøb i sommer. Jeg kan ikke huske nogen afgørende handling fra ham.«

Mustapha Bundu spillede senest en uheldig rolle i fredagens kamp mod Charleroi. Her afleverede han bolden til en modstander i de afsluttende minutter, hvilket førte til en scoring.

Gilles De Bilde mener helt grundlæggende ikke, at Anderlecht har fået Bunde integreret på holdet endnu.

»Man forventer, at en spiller, der har kostet så mange penge, har en merværdi for holdet. Det har sandsynligvis været med i overvejelserne, at han ikke nødvendigvis ville præstere med det samme, men nu er vi et par måneder inde i sæsonen.«

»Det hjælper tilsyneladende ikke at give ham masser af spilletid, for han mangler selvtillid og evnerne lige nu.«

Hvis bonusserne til AGF afhænger af Bundus præstationer på banen, kunne det ligne, at Superliga-klubben ikke ser alle 25 millioner.

Den tidligere AGF-spiller har fået spilletid i ni kampe i denne sæson, men han har endnu ikke lagt op til mål eller scoret.