Et klokkeklart landsholdsemne og en af de næste på affyringsrampen i AGF.

Casper Højer nyder lige nu masser af ros fra både sin cheftræner og sportschef i den aarhusianske klub. Og talentet hos den 25-årige back har også andre fået øje på. Specielt et par udenlandske klubber.

Interessen for Casper Højer er ifølge B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet allerstørst fra belgisk, tyrkisk og tysk side, og lige nu er Standard Liege samt Hamburger SV allermest varme på den danske back.

For den sovende kæmpe Hamburger SVs vedkommende er det dog en vigtig forudsætning for sådan et skifte, at klubben rykker op i Bundesligaen igen, og med en øjeblikkelig fjerdeplads er det da også en mulighed.

Det er angiveligt planen, at Casper Højer skal lukrere på den gode AGF-sæson og skaffe et skifte til en udenlandsk klub denne sommer, hvis alt går vel. Men tidligere har interessen for Højer også været der fra dansk side.

For et år siden var Brøndby nemlig meget interesserede i at hente Casper Højer, der er søn til FC København-legenden Lars Højer og selv har en fortid hos FCK. Men dengang var Brøndby et godt stykke fra at ramme en købspris, som AGF skulle finde interessant.

Da B.T. spurgte Højer til det efter AGF's kamp mod netop Brøndby, afviste han selv at kende til den interesse, men det ændrer ikke på, at den skulle være god nok.

Men det blev ikke til noget for et år siden, og det ligger heller ikke i kortene, at Brøndby skulle vende tilbage nu.