AGF-backen Casper Højer Nielsen har udviklet sig til at være en profil. Det lå ikke i kortene i 2018.

AGF-backen Casper Højer Nielsen bør være et emne til landsholdet.

Således lød vurderingen fra AGF-træner David Nielsen, da han overfor B.T. for nylig skulle forholde sig til landstræner Kasper Hjulmands udtalelse om, at superligaspillere får svært ved at komme på landsholdet på grund af de flotte adresser i europæisk fodbold, som størstedelen af landsholdet har hjemme på.

At være i en position hvor han kan få den slags anerkendelse, havde 25-årige Casper Højer Nielsen ikke regnet med, da han i februar 2018 skiftede en bænkplads hos Lyngby ud med AGF.

- Havde jeg fået at vide til sidst i min Lyngby-karriere, at det ville se sådan her ud to og et halvt år efter, så tror jeg, at jeg havde været lykkelig, siger han og fortsætter om sin udvikling til at være en AGF-profil:

- Det kommer igennem kampe, og jeg må næsten være en af dem, der har spillet flest kampe i Superligaen, siden jeg kom til AGF. Det giver noget kontinuitet.

- At jeg i manges øjne først er blevet en profil nu har nok også noget at gøre med, at før jeg kom til AGF, så spillede jeg ikke - så det var svært at blive den profil.

Casper Højer Nielsen har misset blot syv superligakampe, siden han kom til AGF, hvor det indtil nu er blevet til 74 kampe i den bedste danske liga.

- Det er et skulderklap, at ens træner synes, man gør det godt. Mere lægger jeg ikke i det, og det tror jeg ikke, andre skal gøre.

- Jeg tror, at alle, som løb inde på banen (i søndagens kamp mellem Brøndby og AGF, red.), drømmer om at spille på landsholdet. Men der kan godt være langt fra drømme til virkelighed.

I AGF har Casper Højer Nielsen kontrakt til udgangen af 2021, men han spekulerer ikke meget i sin fremtid.

- Der har jeg ikke mit fokus. Vi har nogle vigtige kampe, som kommer nu, og det er dem, jeg har mit fokus på. Alt andet ville være uretfærdigt over for mine holdkammerater og klubben.

- Alle har nok ambitioner om at komme så langt som muligt i deres fodboldkarriere, og det har jeg også. Men på hvilken måde og hvornår, det bliver, det tænker jeg ikke så meget over.

/ritzau/