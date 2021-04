Torsdagen byder på pokalsemifinaler mellem AGF og Randers samt FC Midtjylland og Sønderjyske.

I superligatabellen ligger FC Midtjylland og AGF med i den helt sjove ende som nummer et og tre i mesterskabsslutspillet, men alligevel har de revanche til gode, når de torsdag spiller pokalsemifinaler mod henholdsvis Sønderjyske og Randers.

Særligt AGF har i de seneste sæsoner haft det rædselsfuldt med at møde rivalen fra Randers.

AGF har ikke slået Randers i en betydende kamp siden 3-2-sejren 2. august 2015, og i perioden siden har holdene mødt hinanden 14 gange, hvor Randers har vundet de otte, mens seks er endt uden vinder.

AGF-offensivspilleren Albert Grønbæk hæfter sig dog ved, at man var tæt på senest, da Randers udlignede på et straffespark kort før tid.

- Vi føler, at vi var lidt uheldige i seneste kamp mod Randers FC, hvor vi ellers var på vej mod sejren. Og før den kamp spillede vi jo 10 mod 11 oppe i Randers sidste år, siger Grønbæk til AGF's hjemmeside.

- Det bliver helt sikkert endnu en hård kamp mod et godt Randers-hold. Men vi har en god tro på egne evner og er optimistiske i forhold til at få et godt udgangspunkt i den første kamp.

Han henviser til, semifinalerne spilles over to kampe med AGF som hjemmehold i den første med kickoff klokken 19.

Allerede torsdag klokken 16 tager FC Midtjylland imod Sønderjyske, der ikke formåede at indløse plads i mesterskabsspillet.

Derimod har Sønderjyske taget fornemme skalpe i klubbernes indbyrdes møder i sæsonen.

I første spillerunde vandt Sønderjyske 2-0 hjemme over FCM, og i forårets første spillerunde fulgte sønderjyderne op med en sejr på 2-1 i Herning.

Det er samtidig et møde mellem pokalvinderne fra de seneste to sæsoner. FCM slog Brøndby i 2019-finalen, mens Sønderjyske sidste år slog AaB i finalen.

Dette års finale spilles Kristi himmelfartsdag, 13. maj.

/ritzau/