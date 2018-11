Ifølge midtbanespiller Jens Stage skyldes AGF's dårlige stime en mangel på selvtillid hos aarhusianerne.

For femte superligakamp i streg måtte AGF gå fra banen uden en sejr, da det sent søndag eftermiddag blev til et nederlag på 0-2 på hjemmebane mod lokalrivalerne fra Randers FC.

Hjemmeholdet havde ellers bolden mest, men to hurtige mål til gæsterne fra Randers ødelagde AGFs chancer i kampen.

Årsagen til den dårlige stime, som holdet fra Aarhus i øjeblikket befinder sig i, skal ifølge AGF's midtbanespiller Jens Stage findes i den mentale del af spillet.

- Jeg tror, at meget af det sidder i hovedet. Det har været en dum uge, og vi mangler selvtillid. Vi lavede mange personlige fejl mod Randers, og det er desværre lidt af en tendens.

- Ved det første mål, som Randers fik, kunne jeg ikke selv følge min mand, hvilket burde være en simpel opgave. Det var bare ikke godt nok, siger Jens Stage.

AGF er i øjeblikket placeret midt i Superligaens meget tætte midterfelt, og derfor er det ifølge Jens Stage yderst vigtigt, at holdet snart får vendt momentum igen.

- Vi skal have skabt et mentalt momentum, og det starter på træningsbanerne. Hvis vi får skabt et mentalt overskud, så skal sejrene nok komme igen, siger Jens Stage.

AGFs cheftræner, David Nielsen, mener ikke, at der mangler det store spillemæssigt, men erkender samtidigt, at holdet ikke rammer et særligt højt niveau for tiden.

- Det har været en hård uge for os, og kampen mod Randers var desværre ingen undtagelse. Vi havde et rigtigt godt flow i starten af sæsonen, men det er desværre forsvundet.

- Når et hold er inde i en negativ stime, så handler det oftest om energi, og jeg ved, at spillere nok skal samle sig igen.

- Det er hårdt arbejde, specielt når man ikke får resultaterne med sig, men vi skal nok komme tilbage, siger David Nielsen.

/ritzau/