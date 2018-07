Selv om Jakob Ankersen kom på måltavlen mod FCN, da de to hold spillede 1-1 søndag, ærgrede AGF-spilleren sig.

Aarhus. AGF hentede søndag eftermiddag holdets andet point i to kampe, da holdet hjemme spillede 1-1 mod FC Nordsjælland.

Undervejs skabte hjemmeholdet masser af chancer og kunne med lidt mere held og skarphed have vundet kampen.

AGFs Jakob Ankersen under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018.. (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere AGFs Jakob Ankersen under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018.. (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN

Efter opgøret ærgrede de mange brændte chancer også hjemmeholdets nummer syv, Jakob Ankersen, som selv kom på måltavlen i opgøret.

»Jeg opsøgte chancerne, og jeg var dygtig til at bringe mig selv i de situationer, som kan give mål. Det er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke scorede et mål mere,« siger Jakob Ankersen.

Kantspilleren glædede sig over samarbejdet med særligt Kasper Junker, som han mente, havde stor andel i de mange chancer, som AGF skabte.

»Vi er begge typer, som godt kan lide at få bolden i dybden. Det giver plads til dem, som spiller lidt længere tilbage på banen. Jeg synes, at vi har en god dynamik i holdet,« siger Jakob Ankersen.

AGFs Jakob Ankersen og cheftræner David Nielsen under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018.. (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere AGFs Jakob Ankersen og cheftræner David Nielsen under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018.. (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN

På trods af de mange chancer fokuserede angrebsmakker Kasper Junker efter kampen mere på et straffespark, som ikke blev dømt. Episoden fandt sted, da AGF var bagud i kampen.

»Jeg har virkelig lyst til at sige noget, men det ved I godt, at jeg ikke kan. Hvis jeg havde fået det straffe og sparket den ind, var der ikke nogen, der havde snakket om manglende mål nu,« siger Kasper Junker.

FCNs Benjamin Hansen og AGFs Kasper Junker under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018. . (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere FCNs Benjamin Hansen og AGFs Kasper Junker under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018. . (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN

Angriberen mødte opbakning hos sin træner, som også påpegede episoden efter kampen.

»Jeg synes, at der var klokkeklart straffespark. Dommeren fik endda hjælp fra linjedommeren, som sagde, at der var straffe. Det føler vi, er lidt hårdt dømt imod os,« siger David Nielsen og fortsætter:

»Specielt med de muligheder, vi producerede i anden halvleg, ville vi rigtig gerne have haft en sejr.«

FCNs Ibrahim Sadiq og AGFs Niklas Backmann under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018. . (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN Vis mere FCNs Ibrahim Sadiq og AGFs Niklas Backmann under Superliga kampen imellem AGF og FC Nordsjælland på Ceres Park i Aarhus, søndag den 22. juli 2018. . (Foto: NORDE ERNST VAN/Ritzau Scanpix) Foto: NORDE ERNST VAN

/ritzau/