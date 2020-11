AGF-målmand Kamil Grabara lavede et par store fejl, men holdet kom tilbage og slog Kolding i en straffegyser.

En stor pokaloverraskelse lurede torsdag aften, da Kolding IF mødte AGF på hjemmebane.

1.-divisionsklubben var tidligt foran 2-0 efter to store fejl af AGF-målmand Kamil Grabara, men aarhusianerne kæmpede sig tilbage og vandt i straffesparkskonkurrence, efter at det stod 3-3 efter forlænget spilletid.

I straffeduellen tog Grabara revanche med to redninger, før forsvarsklippen Frederik Tingager sparkede AGF videre.

Senere torsdag afgøres det, hvem AGF møder i fjerde runde af pokalturneringen.

Mens målslugeren Patrick Mortensen startede på bænken efter onsdagens landskamp, havde AGF-træner David Nielsen givet genvalg til de ti øvrige spillere, som i søndags slog Lyngby i Superligaen.

Den slagkraftige startellever fik sig lidt af et chok efter tre minutter. Grabara kom ikke ordentligt ned til et indlæg fra Koldings højre side, og på returbolden skovlede Morten Hansen bolden i nettet til 1-0.

Der var ikke engang spillet syv minutter, før Grabara igen snorksov i AGF-buret. Liverpool-lejesvenden fik slet ikke styr på et indlæg ved nærmeste stolpe og fumlede i stedet bolden i eget net.

Et forfærdeligt udgangspunkt for AGF, som har et officielt mål om at vinde mindst en pokaltitel mere inden for de næste fem år og bevare sin status som den mest vindende klub i turneringen.

De to chok sad tilsyneladende stadig i den polske keeper, da han en lille halv time senere skulle tage sig af en ellers ganske ufarlig afslutning.

Bolden gled gennem Grabaras arme og dernæst mellem benene, før han i sidste øjeblik reddede den på stregen.

Men klasse fornægter sig som bekendt ikke, og aarhusianerne gik alligevel til pause med en semigod smag i munden.

Med to minutter tilbage af første halvleg blev et fladt indlæg af venstrebacken Jesper Juelsgård rettet af og snød Sebastian John i Kolding-målet.

1-2 blev til 2-2 efter mindre end minut af anden halvleg, da Nicklas Helenius pandede et indlæg i nettet. Og da indskiftede Patrick Mortensen ti minutter senere scorede til 3-2, lugtede det af en afgørelse.

Men den underholdende fodboldkamp tog endnu en drejning, da Koldings Adam Jakobsen brød gæsternes dominans ved at vinde en duel i feltet og sparke bolden fladt i nettet.

Det tvang kampen i forlænget spilletid, hvor ingen af holdene fik bolden over stregen.

I straffesparkskonkurrencen reddede Grabara det første forsøg fra Rune Nautrup, men kort efter brændte også AGF's Nicolai Poulsen.

Der skulle endnu en redning fra Grabara til, før Frederik Tingager afgjorde sagerne med et knaldhårdt spark fra straffesparkspletten.

/ritzau/