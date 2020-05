Virtuelle skærmtribuner med fans og dåselyd i højttalerne bragte glæde i AGF-lejren efter torsdagens kamp.

AGF fik torsdag 1-1 hjemme imod Randers FC i genåbningen af 3F Superliga-sæsonen efter en sen udligning i overtiden.

Den første superligakamp i 80 dage blev spillet uden tilskuere på grund af frygten for smitte med coronavirus, men hjemmeholdet havde alligevel forsøgt sig med alternative stemningsmetoder.

Virtuelle skærmtribuner med video af fans hjemme i stuerne fyldte store dele af den ene langside, og dåselyd af fan-sange blev spillet i stadionhøjttalerne. Initiativerne vakte glæde hos AGF-træner David Nielsen.

- Det var fedt, for vi kunne ikke få mere ud af en kamp uden tilskuere, end det vi fik. Der blev skabt en fantastisk stemning omkring kampen, og folk har arbejdet i døgndrift for at få det sat op, siger han.

AGF er normalt er vant til at have mange fans i ryggen, når holdet spiller på hjemmebane, og derfor mener David Nielsen også, at initiativerne hjalp holdet i torsdagens pointdeler mod Randers.

- Der er ingen tvivl om, at det hjalp, når vi ikke kan have vores fans på stadion til at skabe et tryk.

- Jeg er sikker på, at det betød noget for spillerne, at der var skabt lidt alternativ 2020-stemning, siger han.

AGF-topscorer, Patrick Mortensen, som udlignede i det 92. minut i torsdagens opgør, mærkede ikke meget forskel på stemningen trods manglen på tilskuere.

- Jeg fornemmede ikke, at det var meget anderledes end normalt, for vi har forberedt os på det i lang tid.

- Det er et mentalt spørgsmål om at finde frem til den ægte kærlighed for fodbold. Det skal ikke være manglen på tilskuere på stadion, der afgør, om man gider spille fodbold eller ej, konstaterer angriberen.

