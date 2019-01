AGF har lejet den polske U21-landsholdsmålmand Kamil Grabara i Liverpool for resten af sæsonen.

Superligaklubben AGF har kigget mod Premier Leagues tophold, Liverpool, for at finde en målmand.

Her har aarhusianerne fundet den 19-årige polak Kamil Grabara, der spiller forårssæsonen i AGF på en lejeaftale. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Polakken, der fylder 20 år tirsdag, er udset til at skulle konkurrere med Oscar Whalley og talentet Kasper Kristensen om pladsen i målet.

AGF prøvede også at tilknytte målmanden i sommer, men dengang gik forsøget i vasken, fortæller AGF's sportschef, Peter Christiansen.

- Vi var tæt på at lave en aftale med Kamil og Liverpool i sommer, men en kortvarig skade i toppen af Liverpools målmandshierarki gjorde, at det blev afblæst.

- Men vi fortsatte med at følge Kamil og har holdt kontakten ved lige. Og vi er selvfølgelig glade for, at det nu kunne lade sig gøre, og vi ser frem til at begynde samarbejdet, siger sportschefen.

Grabara er sikker på, at opholdet i Aarhus bliver givtigt.

- Jeg ved, at klubben har fulgt mig længe og vist stor interesse for mig, og i samtalerne med sportschefen og trænerne er jeg kun blevet bekræftet i, at det er et godt skifte for mig, så jeg kan fortsætte min udvikling som målmand, siger målmanden.

Kamil Grabaras kontrakt med Liverpool løber frem til sommeren 2022. Han er desuden førstemålmand på Polens U21-landshold.

/ritzau/