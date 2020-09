Liverpool-ejede Kamil Grabara skal spille i AGF på en lejeaftale, der gælder resten af sæsonen.

Superligaklubben AGF har mandag forstærket sig på målmandsposten.

Aarhusianerne har fået tilgang af den 21-årige polske keeper Kamil Grabara. Han tiltræder i AGF på en lejeaftale, der løber i resten af sæsonen. Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

Polakken er allerede et velkendt ansigt i Aarhus. I foråret 2019 brillerede han i AGF-buret, da han også spillede for klubben på en lejeaftale.

Kamil Grabara er ejet af den engelske storklub Liverpool.

AGF-sportschef Peter Christiansen fortæller, at man egentlig ikke var på markedet efter en anden målmand til at tage kampen op med William Eskelinen, men da man pludselig fik mulighed for at få Grabara tilbage, var der ikke tvivl.

- Via mine forbindelser til Liverpool - og med reference til et succesfuldt lejemål sidst - så er der de sidste par dage opstået en mulighed for at hente Kamil tilbage til AGF, og det har vi valgt at udnytte.

- Vi har et godt målmandsteam i AGF og var egentlig ikke i markedet for at styrke os på den position. Men når muligheden opstår for at hente den kvalitet, som Kamil står for, og vi samtidig kunne få en spiller tilbage, der kender klubben, omgivelserne og sine holdkammerater, så slog vi til, siger sportschefen.

I sidste sæson var Kamil Grabara udlejet til Huddersfield i den næstbedste engelske række.

/ritzau/