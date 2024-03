Bailey Peacock-Farrell har fået hårde knubs og er på hospitalet efter sammenstødet med Bashkim Kadrii.

Det så dramatisk ud, da AGF-målmanden Bailey Peacock-Farrell i søndagens superligakamp lå helt stille i græsset efter et sammenstød med OB's Bashkim Kadrii.

Den nordirske keeper kunne dog selv forlade banen, før han blev fragtet til hospitalet.

Her befinder han sig stadig med en brækket næse, en dyb flænge i hovedet og en hjernerystelse, lyder det fra AGF.

Klubben beroliger med, at målmanden efter omstændighederne har det godt.

- Der er ingen tvivl om, at en øjeblikkelig udskiftning var den rigtige beslutning.

- Han blev også kørt direkte på hospitalet, da hans skade var så slem, at den ikke kunne behandles på stadion, siger AGF-læge Jacob Astrup til klubbens hjemmeside.

Det er uvist, hvor målmanden igen er klar til at spille, lyder det.

Holdkammeraten Frederik Tingager var rystet over målmandens skade.

- Når man ser en mand, der er bevidstløs, så rammer det noget, når det er en holdkammerat og en person, man virkelig holder af. Jeg havde godt nok svært ved at lægge det væk fra mig, at han havde det så skidt, siger Tingager til bold.

Til samme medie fortæller Kadrii, at han følte, at han forsøgte at trække sig i duellen med Peacock-Farrell, men OB-målscoreren erkender, at han "ramte ham grimt".

- Jeg gør det ikke med vilje, jeg prøver jo selvfølgelig at tage bolden. Jeg er ked af at ramme ham så hårdt, og jeg håber, han er okay, siger Kadrii.

Kampen sluttede 1-1 på en sen udligning af AGF's Mikkel Duelund.

/ritzau/