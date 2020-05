Den danske kreativitet rejser verden rundt i de her uger.

Og denne gang er det Superliga-klubben AGF, der scorer masser af anerkendelse fra medier overalt på kloden for deres idé til, hvordan der skal ses fodbold under corona-pandemien.

Store internationale medier som Sports Illustrated, The Telegraph, USA Today og Daily Mail har alle fået øjnene op for AGF og aarhusianernes tiltag, når Superligaen sparkes i gang igen med lokalopgøret mellem netop AGF og Randers om en uge.

Her vil fans af AGF nemlig kunne hente en gratis billet og dermed tjekke ind virtuelt til kampen ved hjælp af platformen Zoom, der i disse corona-tider er et vigtigt værktøj for de, som arbejder hjemmefra.

AGF mangler at møde Randers i en udsat kamp fra 21. spillerunde. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere AGF mangler at møde Randers i en udsat kamp fra 21. spillerunde. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Og det er den idé, hvor AGF-fansene også vil kunne ses af spillerne på banen ved hjælp af opstillede skærme på tribunerne, som de udenlandske medier har fået øjnene op for.

Hvordan det kommer til at fungere i praksis, vil vi finde ud af torsdag 28. maj, hvor Superligaen startes op igen.

Kort efter vil FC Midtjylland også teste deres idé af, som også er gået det meste af verden rundt. Her har FC Midtjylland-fans købt pladser til deres biler, som vil kunne se kampen uden for MCH Arena, der ligesom resten af Superliga-stadionerne vil være tomt, når fodbolden vender tilbage.

Der er altså masser af ros at hente for de danske klubber i disse tider, og om en uge vil det mange øjne være rettet mod Danmark, når Superligaen igen vil rulle som en af de få fodboldligaer i verden.