Den nykårede danmarksmester Henrik Dalsgaard skifter fra FC Midtjylland til AGF på en etårig aftale.

Henrik Dalsgaard, der søndag vandt DM-guld med FC Midtjylland, skifter til AGF på en fri transfer. Det skriver AGF mandag på fodboldklubbens hjemmeside.

AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye er glad for at kunne forstærke bagkæden med den rutinerede spiller, der har fået en etårig aftale med aarhusianerne.

- Vi har ledt efter muligheden for at styrke vores hold med en erfaren spiller som Henrik, og han kommer til at passe rigtig godt ind i AGF med sine stærke værdier, sin arbejdsetik og store vindermentalitet.

- Henrik kommer også ind med lederegenskaber og erfaring fra europæisk fodbold, som er en vigtig og balancerende faktor i forhold til at udvikle vores unge spillere på førsteholdet, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

AGF var søndag med til at hjælpe Henrik Dalsgaard og FCM til det danske mesterskab søndag ved at vinde 3-2 ude over Brøndby.

FCM spillede samtidig 3-3 hjemme mod Silkeborg, og det ene point var nok til at tage guldet.

Nu skifter den nykårede danmarksmester til AGF, og det vækker glæde hos AGF-sportschefen.

- Selv om han har oplevet meget som spiller i en flot karriere, er han er stadig sulten og ærgerrig på mere - både for sig selv som spiller, men også på sit holds vegne.

- Så vi ser frem til at byde Henrik velkommen på Fredensvang, når forberedelserne til den nye sæson starter, siger Bjørnebye.

Tidligere i karrieren har 34-årige Henrik Dalsgaard spillet for AaB, belgiske Zulte Waregem og engelske Brentford.

Henrik Dalsgaard har spillet 26 landskampe for Danmark.

