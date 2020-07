AGF henter kantspilleren Milan Jevtovic, der kommer fra den serbiske storklub Røde Stjerne Beograd.

Oprustningen til næste sæson er gået i gang for AGF. Aarhusianerne har indgået en fireårig aftale med kantspilleren Milan Jevtovic, der kommer fra den serbiske klub Røde Stjerne.

AGF præsenterede mandag klubbens første spillertilgang til den kommende sæson.

Den 27-årige kantspiller har skrevet under på en aftale, der gælder frem til sommeren 2024.

AGF-sportschef Peter Christiansen fortæller, at man har fulgt spilleren gennem længere tid og tidligere forsøgt at få ham til klubben uden held.

- Vi får en spiller, der passer rigtig godt ind i den måde, vi spiller på, siger Peter Christiansen til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Milan er en løbestærk, konstant udfordrende kantspiller, som kan bruges i både højre og venstre side, hvorfra han er god til at sætte sine medspillere i scene og selv komme til afslutninger.

- Han har tidligere vist, at den skandinaviske fodboldkultur passer godt til ham, og vi forventer også, at han kan være med til at gøre en forskel for os.

Serberens erfaringer med skandinavisk fodbold begyndte i 2016, hvor han spillede i den norske klub Bodø/Glimt. Siden blev han solgt til den tyrkiske klub Antalyaspor, hvorefter han blev udlejet til Rosenborg.

Efter Rosenborg-opholdet vendte han tilbage til Antalyaspor, men skiftede til Røde Stjerne i 2018.

For den serbiske klub står han noteret for 6 mål i 24 kampe, og han var med til at slå FC København ud af Champions League sidste sommer.

Det seneste halve år har han været udlejet til cypriotiske Apoel, men nu ser han frem til igen at prøve kræfter med skandinavisk fodbold.

- Jeg vil gøre mit bedste for holdet og klubbens fans. Jeg har hørt meget godt om AGF fra Alex Gersbach, som jeg kender, og jeg har fulgt den danske liga, fordi jeg tidligere har spillet i Norge.

- Jeg kan ikke vente med at komme i gang og spille foran klubbens fans, siger Milan Jevtovic.

Kantspilleren tiltræder i AGF i midten af august, når forberedelserne til den nye sæson indledes.

