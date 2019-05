AGF har vundet syv kampe i træk i Superligaen. Grundstenene er lagt til næste sæson, men AGF's resultater har tidligere skabt falske forhåbninger.

Skuffelsen var kolossal i AGF midt i marts, da holdet missede mesterskabsslutspillet for tredje sæson i træk.

Men perioden siden har været en lang optur for den traditionsrige klub, der lørdag møder Randers i en kamp om Europa League-kvalifikation.

Nedrykningsspøgelset blev hurtigt viftet bort, og med syv ligasejre på stribe er AGF i gang med sin længste sejrsstime i 32 år.

Og sin klart længste, siden den bedste danske række blev til Superligaen i 1991.

Ifølge Jens Stage, der i foråret har båret anførerbindet i Niklas Backmans fravær, er AGF blevet et mere sammentømret mandskab.

- Vi fik talt om tingene, og det var selvfølgelig en skuffelse, at vi ikke nåede top-6. Så vi ville sørge for, at det ikke blev en endnu større skuffelse.

- Det handlede først om at undgå nedrykning og hurtigst muligt få en masse point, så vi kunne komme væk fra de to nederste pladser, siger han.

Sejrene er kommet i hus mod AC Horsens, Vejle, Sønderjyske og AaB. Ikke tophold som FC København, FC Midtjylland, Brøndby og OB.

Derfor skal man da heller ikke regne med, at træerne vokser ind i himlen for klubben, der står noteret for fem danske mesterskaber i historiebøgerne.

Det understreger AGF's sportschef, Peter "PC" Christiansen.

- Man skal passe på med at tale om stimer. Specielt i den struktur, vi er i. Det er ikke alle hold, vi kan møde, og det er vi afklarede omkring. Det er stærkt at vinde syv kampe, men vi skal forstå, at det også kan have noget med strukturen at gøre.

- Man behøver ikke at flyve op i himlen over det. Lige nu er der stor selvtillid, og det er egentlig det, vi fokuserer mest på, siger "PC".

Klublegenden Martin Jørgensen, der i dag er fodboldekspert hos TV3 Sport, har før set AGF levere gode resultater for derefter at skuffe.

- De var lidt i samme situation for et års tid siden, hvor de vandt og spillede en playoffkamp mod FC København. Der tænkte de, at det så godt ud frem mod næste sæson. Og så blev niveauet alligevel ikke hævet.

- Men nu har de haft et år mere til at arbejde sammen. Det ser mere solidt ud, end det har gjort længe. Det skal det så også bare være, når de skal spille mod bedre hold, konstaterer den tidligere landsholdsspiller.

I stedet for at frygte nedrykning kan AGF drømme om en plads i Europa League-kvalifikationen, her hvor superligaslutspurten er begyndt.

Det kræver i første omgang en samlet sejr over Randers og efterfølgende en sejr på udebane over nummer tre eller fire fra mesterskabsslutspillet.

/ritzau/