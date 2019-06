AGF langer nu ud efter beslutningen om at flytte superligakampe for at tilgodese de danske hold, der skal spille europæisk fodbold i den kommende sæson.

Det går ud over fansene, lyder det fra klubben.

Aarhusianernes direktør, Jacob Nielsen, har svært ved at forstå logikken i, at superligaprogrammet skal bøjes for at give bedre vilkår til de europæiske deltagere - og han mener, at eksempelvis FC København prioriteres.

»Vi har strukket os - og vil gerne strække - os langt, så de danske europæiske deltagere kan få bedst mulige vilkår. Men det er da paradoksalt, at vi skal flytte vores kampe for europæiske deltagere, og at vores fans derfor skal løse flere logistiske knuder bare for at kunne følge deres hold. Det er uforståeligt,« siger Jacob Nielsen til B.T.

»Et konkret eksempel - vi møder FC København en fredag af hensyn til deres europæiske program. Men her har vi kortere tid mellem kampene end dem, da vi spiller mandagen før og de tirsdagen efter klokken 20.45. Derudover skal vores fans så rejse til København en hverdagsaften - det er da paradoksalt.«

Kamptidspunkterne for Superligaens første otte runder blev frigivet tirsdag, og det har allerede udløst kritiske røster. Ikke blot fra AGF-ledelsen. De står blandt andet også selv for skud.

For de aarhusianske fodboldfans har svært ved at forstå, hvorfor AGF har fået tildelt fire mandagskampe i løbet af de første seks runder.

Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, fortalte onsdag til B.T., at der er klubberne selv, der vælger og accepterer kampdatoerne.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Jacob Nielsen kan godt sætte sig ind i AGF-fansenes frustration.

»Jeg kan godt forstå det, ja. Og jeg er enig med fansene i, at det er ærgerligt. Men vi bliver også nødt til at tænke på fællesskabet, og der står vi desværre lidt alene i forhold til, hvad der har været muligt. Hvis det stod til AGF, så fik vi en lavere pris for vores tv-produkt, og så spillede vi alle sammen om søndagen på et attraktivt tidspunkt.«



»Men det står vi ret alene med. Vi havde gerne set, at det blev sådan, men da det ikke kunne lade sig gøre, har vi i stedet fået indskærpet, at fredagskampene droppes, så vi kun skal spille søndag og mandag. Samt at klubberne så fremadrettet deler mandagskampene mellem dem,« siger siger AGF-direktøren og understreger:



»Men hvis vi selv kunne vælge, så spillede vi alle kampene søndag eftermiddag.«



Har I alene kæmpet for flere søndagskampe?

»Der er da nogle klubber, der er enige i det. Jeg har også noteret mig, at Sønderjyske har været ude og tale om det. Men prisen for det blev simpelthen for stor til, at det kunne lade sig gøre.«

Med hensyn til mandagskampe, så siger Divisionsforeningen siger, at det er klubberne selv, der har stået for kampplanlægningen. Hvorfor har I valgt fire mandagskampe i de første seks runder?

»Jamen, det er ikke op til os. Vi kan jo ikke bestemme kampvalget. Vi har en god dialog med Divisionsforeningen om det, men det er ikke op til os.

»Der ligger nogle retningslinjer for, hvor mange fredags -og mandagskampe, klubber kan ende op med, og der har vi så allerede taget mange af mandagskampene nu. Så det kommer ikke til at fortsætte sådan her resten af sæsonen - AGF kommer ikke til at tage halvdelen af mandagskampene.«

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Divisionsforeningen og FC København.