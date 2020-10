Topholdet AGF vandt søndag sikkert 3-0 på hjemmebane over Superligaens bundhold fra Horsens.

Ubesejrede AGF fortsatte søndag holdets gode start på sæsonen, da bundholdet fra AC Horsens blev sendt hjem med et 0-3-nederlag.

Sejren til hjemmeholdet var fuldt ud fortjent, og kampen satte tyk streg under klasseforskellen på de to hold.

Horsens havde især svært ved at håndtere AGF's bare 19-årige kantspiller Albert Grønbæk, der både scorede og assisterede i kampen.

Med sejren indtager AGF andenpladsen med 11 point, mens søndagens modstandere fra Horsens blot har fået et enkelt point i fem kampe under den nye cheftræner, Jonas Dal.

AGF sad på tingene fra start, og allerede her viste unge Grønbæk sig flot frem.

Det kreative talent var en konstant trussel mod Horsens-målet, og han bød sig til med flere afslutninger.

Efter en halv times spil belønnede hans arbejde sig så, da islandske Jon Thorsteinsson fandt ham helt fri lige foran mål.

Grønbæk eksekverede sikkert frispilningen med en inderside, der sendte sidste sæsons bronzevindere foran 1-0.

Efter pausen var det i oplæggerens rolle, han brillerede, da han med et gennembrud på højrekanten fandt AGF-topscorer Patrick Mortensen helt fri i feltet.

Mortensen kvitterede med en sikker afslutning på Grønbæks flotte forarbejde og scorede dermed for femte kamp i træk.

Tingene blev værre endnu for Horsens efter 65 minutter, da først Bjarke Jacobsen blev udvist for en nødbremse, hvorefter Casper Højer scorede for AGF via en afretning på det efterfølgende frispark.

Horsens blev i overtiden tilkendt et straffespark, men tilbagevendte Kjartan Finnbogason skød over mål, og det blev dermed ved 3-0 til AGF.

