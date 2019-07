AGF-fans har fået nok.

'Det, vi kæmper for, er først og fremmest en fair fordeling,' skriver Samlet For Aarhus på Facebook.

Samlet for Aarhus og Nýsir Aarhus, som er Aarhus-klubbens fanfraktioner, er nemlig utilfredse med kampfordelingen i 3F-ligaen.

Nu tager de et drastisk skridt for at sætte fokus på problemet, det skriver de på deres Facebook-side.

Her viser fansene tydeligt, at de er imod mandagskampe.

Der er ikke mange smil i smilets by i disse dage. I hvert fald ikke ude for enden af Stadion Allé på Ceres Park.

Her er man utilfreds med spilletidspunkterne for de første otte runder i 3F-ligaen. AGF er nemlig endnu engang blevet tildelt en overvægt af hverdagskampe. Der er tale om, at fem ud af deres første otte kampe spilles på en hverdagsaften. Og fire ud af fem er endda på udebane.

Derfor har fansene nu valgt, at de fra starten af den nye Superliga-sæson vil nedlægge alt stemningsarbejde i 1. halvleg af alle hverdagskampe, ude som hjemme.

'Det er et drastisk skridt, da det går ud over opbakningen til spillerne, og oplevelsen for medfans på stadion, men vi ser os nødsaget til at sætte fokus på problemet. Med dette stemningsboykot vil vi ligeledes demonstrere, hvor vigtige aktive fans er, for den samlede fodboldoplevelse. Fodbold uden stemningen på stadion er ikke det samme, hvad end man er tv-seer, eller ser kampene på stadion,' skriver de.

AGF's kampprogram: - Fredag d. 19/7 - udebane - FC København - AGF. - Søndag d. 28/7 - hjemmebane - AGF - FC Midtjylland. - Mandag d. 5/8 - udebane - Lyngby - AGF. - Mandag d. 12/8 - udebane - SønderjyskE - AGF. - Mandag d. 19/8 - hjemmebane - AGF - AC Horsens. - Søndag d. 25/8 - udebane - Brøndby IF - AGF. - Søndag d. 1/9 - hjemmebane - AGF - Esbjerg Fb. - Søndag d. 15/9 - hjemmebane - AGF - AaB.

Men hvad er der egentlig galt med hverdagskampe og udebanekampe?

Samlet For Aarhus mener, at det gør det sværere at afholde aktiviteter samt at tiltrække fremtidens fans til stadion.

'Hverdagskampene medfører en række problemer, dels for den aktive fanscene, men i høj grad også for fremtidens AGF-fans. Som aktive fangrupperinger, der ønsker at bidrage til den positive udvikling af fankulturen i Aarhus, oplever vi stigende problemer, med planlægningen af vores aktiviteter,' skriver de og fortsætter:

'I en tid med fokus på tilskuertallene i ligaen, er det ligeledes yderst bekymrende, at helt unge fans fratages muligheden for at se fodbold på stadion. Kampstart en hverdag kl. 19, ude som hjemme, gør kampene meget lidt attraktive for børn,' skriver de.

Opslaget fortæller, at initiativet foreløbigt ikke har nogen udløbsdato, men vil blive evalueret løbende, når der offentliggøres flere spilletider.

Aarhus-klubbens næste kamp er mod FC København i Parken på fredag med kampstart klokken 19.