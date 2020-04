Pokalfinalen bør flyttes fra maj til efteråret, så der kan komme fans på tribunerne, mener Jacob Nielsen.

En pokalfinale skal spilles med tilskuere på tribunerne.

Det mener AGF-direktør Jacob Nielsen. Han opfordrer til, at årets pokalfinale i Esbjerg bliver flyttet fra 21. maj til efteråret, da der ikke er udsigt til kampe med tilskuere i nær fremtid på grund af coronakrisen.

- Det er jo så tamt. Den bør flyttes til efteråret. Det bør man blive enige om, for det er bare ikke det værd.

- En pokalfinale uden tilskuere er da alligevel det værste, vil jeg mene, siger Jacob Nielsen til TV3 Sport.

De to finalehold kan ifølge AGF-direktøren være nødsaget til at trække lod om pokalvinderens plads i Europa League-kvalifikationen, der formentlig går i gang før september.

Jacob Nielsens egen klub har spillet sig frem til semifinalen, hvor AGF står over for AaB. I den anden semifinale skal AC Horsens op mod Sønderjyske.

- Som jeg talte med en kollega om, må vi trække lod om den ekstra Europa-plads, der er til vinderen af pokalfinalen. Det er enten AaB eller AGF, der tager den ene plads i finalen. Det er min personlige holdning, siger han.

Jacob Nielsen har ikke vendt tanken med sine kolleger i de andre klubber, men han tror på, at der er interesse for at flytte pokalfinalen til efteråret.

- Det er en festdag, men det bliver det jo ikke, hvis der ikke er tilskuere, så det mener jeg godt, man kunne aftale sig ud af. Det er vi i hvert fald klar til, siger han.

Dansk fodbold er i øjeblikket suspenderet på grund af coronakrisen.

Tidligere på ugen annoncerede Divisionsforeningen, der organiserer Superligaen, at man arbejder på at genstarte turneringen i maj.

Der arbejdes med tre scenarier, hvor Superligaen genoptages 15., 24. eller 31. maj.

/ritzau/