AGF-direktør Jacob Nielsen mener, at pokalfinalen i dansk fodbold bør flyttes.

Lige nu står den til at blive aviklet 21. maj, men Jacob Nielsen vil have finalen flyttet til efteråret, hvor det måske vil være tilladt at have tilskuere på tribunerne.

Det siger AGF-direktøren i tv-programmet Viaplay Sport Live (du kan se klippet øverst i denne artikel).

»Det er jo så tamt. Den bør flyttes til efteråret. Det bør man blive enige om, for det er bare ikke det værd,« siger Jakob Nielsen om pokalfinalen, der skal spilles i Esbjerg.

»En pokalfinale uden tilskuere, det er da alligevel det værste,« fortsætter AGF-direktøren.

Opdateres...