»Der er ikke nogen i AGF's ledelse, der er i dialog med Leipzig eller har været det. Så det kan vi afvise.«

Så klar er meldingen fra direktøren i AGF, Jacob Nielsen, da B.T. spørger, om Superliga-klubben er ved at indgå et samarbejde med den tyske storklub RB Leipzig.

Rygterne omkring et muligt sportsligt samarbejde blussede op i tirsdags, da Bild skrev historien.

Men på nuværende tidspunkt er AGF ikke interesseret i et samarbejde.

AGF slog mandag OB med 1-0. Foto: Bo Amstrup Vis mere AGF slog mandag OB med 1-0. Foto: Bo Amstrup

»Altså, jeg forstår, at det ville være som en form for en rugekasse. Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig ved, hvad de vil. Det er lidt svært at udtale sig, når man ikke kender konceptet. Men generelt er det ikke, fordi vi er på udkig efter samarbejdspartnere på det sportslige område, hvor vi skal have nogen på græs,« fortsætter Jacob Nielsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den sportslige ledelse i RB Leipzig, der har en nu skadet Yussuf Poulsen på holdkortet, men det har ikke været muligt.

Ideen fra den tyske storklub er ifølge Bild, at de skal udleje spillere til nogle udvalgte klubber. Her var 'de hvide' nævnt. Men det understreger Jacob Nielsen, at AGF ikke er interesseret i.

»Det er ikke attraktivt for os. Generelt vil vi gerne selv have vores spillere. Red Bull-koncernen er noget helt andet end AGF,« siger han og fortsætter.

»Vi er meget funderet i Aarhus og prøver at skabe et storhold i Aarhus. En topklub i Danmark er det, vi på lang sigt stræber efter. Vi vil tilbage i toppen af dansk fodbold. Der tror jeg ikke, at det er det rigtige match i forhold til RB Leipzig.«

Ifølge Bild er det ikke kun AGF, som RB Leipzig ønsker et samarbejde med.

Der skulle også være tale om hollandske Vitesse Arnhem, KV Oostende i Belgien og FC St. Gallen i Schweiz.

RB Leipzig har dog ikke ønsket at kommentere direkte på, hvilke klubber der er på tale.

Er der også et clash i forhold til værdier?

»Det synes jeg absolut også, der er. I den her form for samarbejder skal man se, om der er et værdimatch. Men jeg kender dem ikke godt nok til at vide det. Jeg synes bare ikke som sådan, der er noget match.«

»Hvor historien lige stammer fra, ved jeg ikke. Det kan sagtens være, at Red Bull Leipzig har sat nogen til at undersøge, hvilke klubber der kunne være interessante for dem, og så er vi poppet op. Men der er i hvert fald ikke nogen dialog, og det er det, vi kan forholde os til.«

AGF ligger lige nu på den bronzegivende tredjeplads i Superligaen.