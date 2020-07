'Jeg kan slet ikke se, at det kan undgåes!'

AGF's tordenfods-venstreback Casper Højer Nielsen har spillet en forrygende sæson - men søndag aften overgik han sig selv med to assist og en scoring fra 30 meters afstand i aarhusianernes 4-2-kup mod FC København i Parken.

AGF-direktør Jacob Nielsen måtte lede efter de rigtige ord, da han efter kampen blev bedt om at sætte ord på AGF'erens præstation.

»Han er godt nok voldsom lige for tiden. Jeg rystede på hovedet, da David Nielsen slog ham op som landsholdsspiller. 'Var det nu klogt?'«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Men det er jo ikke fordi, han har gjort det dårligere efter den melding. Han har virkelig løftet sig i denne afgørende fase. Og så lige herinde (i Parken, red.) - det er stærkt.«

Og er du nu enig med David Nielsen i, at Casper Højer skal på landsholdet?

»Ja, men det tror jeg ikke, at der kan være tvivl om, at han skal. Kasper (Hjulmand, red.) sad her jo også. Jeg kan slet ikke se, at det kan undgåes.«

Kan det undgåes, at han skal sælges til en større udenlandsk klub?

»Det er meget nemt, for vi kan bare sige nej til de spillere, som har kontrakt med os. Det er meget simpelt. Men der er altid flere parter.«

Casper Højer Nielsen var selv knapt så klar i spyttet, da han blev spurgt om muligheden for en landsholdsudtagelse.

»Det er selvfølgelig fint, at ens direktør er tilfreds med det, man præsterer på banen. Mere er der egentlig ikke at sige. Jeg forsøger bare at gøre det så godt som muligt, og så må vi se, hvor det bærer mig hen.«

AGF pressede sig med søndagens sejr op på Superligaens andenplads. Der resterer to runder.