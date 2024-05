AGF spolerede Brøndbys guldjagt, og holdets cheftræner, Uwe Rösler, var i den grad i fokus efter kampen.

Det var dramatiske scener, der udspillede sig direkte efter AGF’s 3-2-sejr over Brøndby, som gjorde, at de blågule tabte det danske mesterskab på sidste spilledag.

AGF-cheftræner Uwe Rösler gestikulerede ud mod langsiden fyldt med Brøndby-fans og råbte højlydt, inden tyskeren gik direkte i omklædningsrummet.

Det resulterede i en større tumult på sidelinjen efter slutfløjt. Brøndbys reservemålmand Thomas Mikkelsen farede direkte mod tyskeren og måtte holdes tilbage af en stor gruppe mennesker.

Reaktionen fra AGF-træneren er heller ikke faldet i god jord hos Uwe Röslers egen direktør. AGF-direktør Jacob Nielsen undskyldte nemlig for tyskerens ageren.

- Jeg synes, at det var upassende. Det repræsenterer ikke, det AGF står for, og det vil jeg gerne beklage.

- Jeg har haft en samtale med Uwe, men hvad vi snakkede om, holder jeg mellem ham og mig, siger AGF-direktøren.

Uwe Rösler selv nægter, at han bevidst hoverede over for det udsolgte Brøndby Stadion.

- Jeg gestikulerede ikke til nogen Brøndby-fans. I fodbold må vi også kunne vise vores følelser, siger AGF-træneren.

- Jeg råbte bare ’yes’ og jublede over, at vi vandt kampen. Det var ikke en besked rettet mod Brøndby-fansene.

Han gik med det samme ned i spillertunnelen efter seancen, og derfor registrerede han ikke optøjerne, der foregik bag ham, forklarer han videre.

Midt i situationen stod Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, og den blågule chef manglede i den grad respekt fra modstanderens træner.

- Som jeg synes, at man skal opføre sig i sådan en situation, så gik han lidt over gevind. Det er ikke på den måde, vi skal arbejde respektfuldt omkring hinanden i dansk fodbold. Det går ikke.

- Jeg synes, at det er respektløst, og om et par dage, når han er faldet ned, så vil han også kunne se det, siger Carsten V. Jensen.

/ritzau/