Jacob Nielsen har blandt andet fået en bøde på 20.000 kroner for at udvise usportslig adfærd.

Da AGF mødte FC København på hjemmebane den 25. april, udviste administrerende AGF-direktør Jacob Nielsen usportslig adfærd, og det er han blevet straffet for.

Det har Fodboldens Disciplinærinstans bestemt, skriver Århus Stiftstidende.

I kendelsen fremgår det, at Jacob Nielsen ifølge dommerens indberetning kom ind til dommertrioen efter kampen og sagde: "Det er så skamfuldt" og "It's af fucking disgrace".

Det fremhæves desuden, at Jacob Nielsen ifølge dommerens indberetning "gav hånd med knyttet næve med hård kraft imod især linjedommeren, som var den sidste af de tre dommere i rækken".

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det koster ham en bøde på 20.000 kroner samt en spilledags karantæne. Dommen blev afsagt 30. april, og derfor skulle Jacob Nielsen afsone sin karantæne, da AGF mødte FCK mandag i denne uge.

AGF har haft mulighed for at komme med sine kommentarer til forløbet. Klubben erkender, at Jacob Nielsen har sagt, hvad dommeren har indberettet.

- Begge udtalelser henviste til den usportslige afslutning på kampen, hvor flere tydelige forsøg på film fra modstanderens side gik upåtalt hen og ikke fik konsekvenser, skriver AGF i sin redegørelse af situationen.

Opgøret mellem AGF og FCK var aldeles dramatisk. Særligt FCK's Viktor Fischer bragte sig selv i centrum i et par situationer, hvor han så ud til at have meget ondt.

AGF understreger, at der ikke var tale om et personligt angreb på dommeren, og at Jacob Nielsen ikke brugte knyttet næve med hård kraft, da han gav hånd til linjedommeren.

Ikke desto mindre har Fodboldens Disciplinærinstans med henvisning til paragraffer i DBU's adfærdskodeks altså besluttet at straffe AGF-direktøren.

- Fodboldens Disciplinærinstans har desuden lagt vægt på, at der to gange tidligere er afsagt kendelser, hvor AGF-lederen har udvist usportslig adfærd, lyder det i kendelsen.

AGF tabte hjemmekampen mod FCK 1-2. Mandag endte det med et nyt nederlag på 2-3.

