Brøndby lignede mestre i en lang periode af kampen mod AGF, men det hele smuldrede i anden halvleg.

Den københavnske vestegn sitrede hele søndag af mesterskabsfest, men Brøndby smed det hele på gulvet og tabte med 2-3 til AGF.

Samtidig fik FC Midtjylland uafgjort mod Silkeborg IF, og dermed blev der ikke brug for guldtrøjer og pokalløft i Brøndby.

Tilskuerne på et tætpakket Brøndby Stadion blev udsat for et følelsesbombardement af en anden verden.

I langt det meste af første halvleg lignede de blågule sikre mestre, fordi FCM var bagud, og Brøndby var foran, men i anden halvleg gik det helt galt for Brøndby, som ganske enkelt ikke kunne holde dampen oppe.

De ellers ellevilde tilskuere forsvandt ind i sig selv. Mesterskabet var tabt, og Brøndby måtte nøjes med sølv.

Faktisk fik Brøndby en helt igennem elendig indledning på opgøret.

Tydeligt mærket af nervøsitet overlod hjemmeholdet al initiativ til AGF, som kom frem til to enorme chancer inden for de første ti minutter.

Efter en lad start spredte en jubel sig dog pludselig på Brøndby Stadion. Stille og roligt gik det op for de blågule, at FCM var kommet bagud til Silkeborg, og fem minutter senere eksploderede tribunerne igen.

Rasmus Lauritsen steg op til et frispark og pandede Brøndby foran med sit første mål i den gule trøje.

Granvoksne mænd sprang i armene på hinanden, og i den spækkede fanzone uden for stadion blev der tændt op for raketter, som løftede sig op over de gulklædte tribuner.

Med ét var nerverne væk. Brøndby spillede pludselig flydende og frit, og efter 28 minutter blev der igen jublet, da Silkeborg bragte sig på 2-0 i Herning.

Det lignede et spørgsmål om tid, før Brøndby ville øge sin føring i den buldrende kulisse, og Filip Bundgaard var tæt på efter en halv time.

Men da halvlegen lakkede mod enden, blev det igen nervøst, og efter 41 minutter gik Rasmus Lauritsen fra helt til skurk, da han rettede et indlæg i eget net.

Brøndby Stadion summede ikke rigtig i pausen. Og det blev ikke bedre efter pausen. På rekordtid bragte FCM sig foran med 3-2, og mange Brøndby-fans havde svært ved at finde en grimasse, der passede.

Endnu værre blev det efter en lille time. AGF havde igen vundet momentum, og pludselig lå bolden i Brøndby-nettet. Denne gang dukkede Tobias Bech op ved bageste stolpe og skubbede den i mål med brystet.

Brøndby-spillerne var forstenede, men nødt til at slås videre. Og da de stille og roligt havde fundet sig selv igen, slog de til. Sebastian Sebulonsen brød igennem i højre side af feltet og bragte balance i regnskabet efter 64 minutter.

Brøndby buldrede pludselig frem over stepperne, men efter et kvarters penge gik luften igen af ballonen, og så scorede Patrick Mortensen til 3-2 efter et velkomponeret AGF-angreb.

Brøndby vred al energi ud af stængerne i slutminutterne, og da Silkeborg havde udlignet i Herning, skulle der blot ét mål til. Flere gange var de blågule tæt på, men mesterskabet var væk.

/ritzau/