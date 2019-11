Målmand Aleksandar Jovanovic er ikke garanteret pladsen i AGF-målet, hvilket glæder AGF-sportschefen.

Aleksandar Jovanovic' lejekontrakt med AGF udløber ved årsskiftet, men hvorvidt den serbiske målmand er at finde i det aarhusianske efter nytår, kan AGF's sportschef, Peter Christiansen, ikke svare på.

- Hvad det ender med for Jovanovic, er for tidligt at sige, siger AGF-sportschefen.

Den serbiske målmand har misset de to seneste Superliga-kampe grundet en skade, men er ifølge Peter Christiansen aktuel for udtagelse til kampen mod Brøndby efter landsholdspausen.

Det betyder dog ikke, at den serbiske keeper er selvskrevet til startopstillingen.

- Vi kan ikke garantere nogen noget. Det er den konkurrencesituation, jeg gerne vil have i klubben, siger sportschefen.

Såvel som på andre positioner på banen er konkurrencen om at blive førstemålmand i AGF hård, og Peter Christiansen er godt klar over, at en målmand som Jovanovic ikke vil sidde på bænken.

- Hvis Jovanovic ikke kan vinde sin plads tilbage, så tror jeg, at han vil kigge andre steder hen - sådan er det jo, siger han.

Han understreger, at man som AGF-spiller skal være forberedt på at få konkurrence.

- Hvis ikke man kan forstå, at der er en konkurrencesituation, så har jeg i bund og grund ikke brug for dem, siger sportschefen.

Sportschefen lejede i de sidste timer af sommerens transfervindue Jovanovic, da klubbens anden keeper William Eskelinen blev skadet, og det har ifølge sportschefen givet klubben et løft.

- Det har været fantastisk, for hele målmandsteamet har måttet hæve deres niveau, når en spiller som Jovanovic, der har været aktuel for det serbiske landshold og spillet i den bedste spanske række, kommer, siger han.

