AGF skal kunne håndtere at spille i to turneringer, selv om holdet er skadesplaget, mener cheftræneren.

AGF tabte søndag på udebane med 0-2 mod FC Nordsjælland i Superligaens mesterskabsspil.

Det var den første af i alt 5 kampe på 14 dage, hvor Randers venter to gange i semifinalen af Sydbank Pokalen, mens FC Midtjylland og Brøndby er modstanderne i Superligaen.

Samtidigt er truppen ramt af skader, hvor Frederik Tingager, Nicolai Poulsen og Niklas Backman er blandt flere ukampdygtige.

Mod FCN gik også Kevin Diks ud med en skade, men den udfordring tager cheftræner David Nielsen med oprejst pande.

- Vi er lidt udfordret på det, men det skal vi håndtere. Så er der andre folk, der får muligheden for at komme ind og vise, hvad de kan, siger David Nielsen.

Den skadesplagede trup og det tætte program kunne muligvis friste til at prioritere enten Superligaen eller Sydbank Pokalen, så man ikke risikerede at sætte sig mellem to stole. Men det kommer ikke på tale.

- Det kommer ikke til at ske. Der er mål at opnå i begge turneringer. Hvis du fører 4-0 og spiller tre dage efter, så kan du måske godt tage en spiller ud, der har været lidt hårdt belastet, men vi spekulerer ikke i det. Vi skal give fuldt skrald i begge turneringer.

- Vi stiller det stærkest mulige hver gang. Vi har ikke de store muligheder for at lave rotationer lige nu. For os er det fuldstændig ligegyldigt, om vi har folk ude eller ej. Vi skal have en bedre præstation, end den vi fik mod FCN, lyder det fra David Nielsen.

Heller ikke midtbanespilleren Patrick Olsen vil høre tale om at prioritere nogle kampe over andre. Hvis man vil måle sig med de bedste, så skal man kunne håndtere et presset program, lyder det.

- Det skal vi kunne håndtere. Det er der jo flere hold, der har vist, at de kan, så det skal vi også vise, at vi kan. Hvis vi vil måle os med de bedste, så bliver vi nødt til at kunne være med i to turneringer, siger Patrick Olsen.

AGF møder torsdag Randers på hjemmebane i den førte af to pokalsemifinaler.

/ritzau/