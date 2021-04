For første gang siden 2015 vandt AGF over Randers. Randers'-profil kalder nederlaget for 'pisseirriterende'.

For første gang i 16 kampe trak AGF sig sejrrigt ud af et opgør mod rivalerne fra Randers FC.

Det skete torsdag i Superligaens mesterskabsspil, da aarhusianerne hjemme på et tilskuerbesat Ceres Park slog gæsterne fra Randers med 2-0.

Hos AGF var cheftræner David Nielsen glad for sejren og det faktum, at aarhusianernes dårlige stime mod Randers er brudt. Han erkender således, at stimen har været et tema i AGF-lejren.

- Det har jo fyldt alt hver gang, og det var jo blevet sådan, at vi næsten var stoppet med at snakke om den stime.

- Det var dejligt at se, at vi gav slip, og at vi lod være med at spille kampen med frygt for, at vi skulle tabe en gang til, siger Nielsen.

AGF-træneren var generelt glad for det udtryk, som holdet lagde for dagen.

- Det var en fantastisk kamp, og vi red på energi, som vi fik fra lægterne.

- Det var en stærk mental indsats af spillerne at gå ud og levere det, som de gjorde.

I Randers-lejren ærgrer kantspiller Mathias Greve sig over, at den flotte sejrsstime, der har varet siden 2015, er brudt.

- Det er selvfølgelig pisseirriterende, at AGF får brudt sejrsstimen. Men det var da selvfølgelig fint at se efter kampen, hvor meget det betyder for AGF at slå Randers.

- Det var, som om at AGF-lejren har talt kampen en lille smule ned i forhold til, hvad vi i Randers har gjort, siger Greve, der også tilføjer, at han godt forstår hjemmeholdet.

- Det er selvfølgelig klart, når man ikke har vundet 16 kampe i streg over Randers. Det viser selvfølgelig også betydningen af kampen.

Randers-profilen var ikke tilfreds med holdets start på kampen.

- Vi kom skidt ud til kampen, og det var, som om vi rendte efter AGF resten af tiden.

- Set over hele kampen, var det deres effektivitet, der blev afgørende, siger Greve, der mener, at Randers godt kunne have fået point med fra Aarhus.

- Det siger også lidt, at deres målmand endte med at blive kampens spiller.

AGF-keeper Kamil Grabara leverede flere store redninger undervejs i opgøret.

/ritzau/