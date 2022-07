Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jack Wilshere stopper karrieren.

Det fortæller han på Twitter, få dage efter AGF offentliggjorde, at de ikke kunne blive enige med den tidligere Arsenal-spiller om at forlænge samarbejdet.

'Det har været en utrolig rejse med så mange fantastiske øjeblikke , og jeg føle mig priviligeret over at have oplevet alt det i min karriere.'

'Jeg har sparket bolden rundt i haven, da jeg var lille, været anfører for Arsenal og spillet VM for mit land. Jeg har udlevet drømmen, skriver han blandt andet.

Han takker sin familie, mange Arsenal-profiler heriblandt Arsene Wenger samt et par andre trænere, som har hjulpet ham gennem karrieren.

'Også tak til alle, der har forbindelse til Bolton, Bournemouth, West Ham og AGF.'

'Selvom der var svære tider så har jeg fået gode minder fra alle de klubber, jeg har været i.'

Wilshere nåede 182 Premier League-kampe og 34 landskampe. Og så blev det til 14 optrædener for AGF.

Han åbner for at blive i fodboldverden, for han føler, at han stadig har masser at give til den sport, som han har dyrket stort set hele livet. Meldingen fra verdens førende fodboldmedie, The Athletic, er, at Wilshere skal være U18-træner i Arsenal.