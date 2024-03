I første halvår af regnskabsåret har AGF genereret et overskud på 87,2 millioner kroner før skat.

Superligaklubben AGF solgte i sommer spillere for mange millioner kroner, og det kan nu aflæses i regnskabet hos selskabet bag klubben.

AGF A/S har således leveret et overskud på 87,2 millioner i det første halvår af det igangværende regnskabsår.

Det fremgår af halvårsrapporten.

Der er dermed tale om en markant fremgang i forhold til sidste års halvårsregnskab, hvor der på bundlinjen stod 14,9 millioner kroner.

AGF solgte i sommer Yann Bisseck til Inter, Thomas Kristensen til Udinese og Adam Daghim til RB Salzburg, der senere sendte ham på et lejeophold i samarbejdsklubben FC Liefering.

Direktør Jacob Nielsen er begejstret over de store sorte tal på bundlinjen.

- Takket være historisk høje transfersalg kommer vi ud af første halvår med et meget tilfredsstillende resultat, som gør det muligt for os at investere yderligere i vores forretning - og i særlig grad i den sportslige sektor, hvor vi blandt andet har oprustet på scouting- og talentområdet.

- Det skal sikre, at vi kontinuerligt har konkurrencedygtige fodboldhold med attraktive spillere, der sportsligt og økonomisk kan bidrage til at indfri vores strategi, siger han.

Ser man udelukkende på den rå drift, har AGF leveret et underskud på 7,2 millioner kroner, men især spillersalg har altså skudt indtjeningen så højt op, at der har været rigeligt plads til røde tal på driften.

AGF's nettoomsætning lød på 95,9 millioner kroner. Det er her, sponsorkroner og præmiepenge havner. Spillersalg hører under "andre driftsindtægter", og her lød tallet på 105,1 millioner kroner mod 25,2 millioner kroner i sidste års halvårsregnskab.

På posten "tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser" kan man desuden se, at AGF har endnu mere omsætning i udsigt. Her er tallet steget fra 26,6 millioner kroner sidste år til 96,4 millioner i år.

Det er formentlig et udtryk for, at indtægter fra spillersalg kommer i rater.

AGF havde ved årsskiftet en egenkapital på 234 millioner kroner mod 114,7 millioner kroner sidste år og er dermed godt polstret til en periode, hvor klubben skal bruge mange penge på nyt stadion og en tilværelse med midlertidig hjemmebane i Vejlby/Risskov.

AGF forventer fortsat et overskud på mellem 65 og 80 millioner kroner for hele året.

/ritzau/