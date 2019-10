AGF mener, at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lukke over 22.000 tilskuere ind til søndagens ligakamp.

AGF satte stadionrekord, da 22.175 tilskuere søndag var på plads til opgøret mod Silkeborg i Superligaen.

Stadionkapaciteten på 19.433 siddepladser blev dermed overskredet med flere tusinde mennesker, og det har fået myndighederne til at undersøge sagen.

Ifølge bold.dk er Østjyllands Brandvæsen sammen med Østjyllands Politi i gang med at undersøge sikkerhedsforholdene under kampen.

AGF-direktør Jacob Nielsen afviser dog på klubbens hjemmeside, at sikkerheden ikke skulle have været i orden.

- Ceres Park er godkendt til op til 50.000 personer til events. Så det er ikke det sikkerhedsmæssige, der har været problemet.

- Det var snarere, om alle fik en god oplevelse. Men det er fantastisk, at så mange kom ud og støttede os. Det er superligarekord, og det er vi stolte af, siger Jacob Nielsen.

AGF tillod tilskuere at stå bag hegn på den atletik-løbebane, der er på stadion. Derfor kunne aarhusianerne lukke flere mennesker ind end normalt.

- Vi udvidede tilskuerkapaciteten, og endelig kan man sige, at vi fik glæde af løbebanerne til en fodboldkamp. Der stod mange på dem og på bastionerne, siger direktøren.

Jacob Nielsen undskylder dog til et par hundrede fans, der ifølge AGF-direktøren ikke kom ind. De fik til gengæld gratis fadøl og kunne se kampen på en storskærm i en fanzone tæt på stadion.

På grund af den store interesse var man nødt til at rykke kamptidspunktet cirka et kvarter frem, og derefter blev dørene lukket.

Det betød, at en del tilskuere gik forgæves - selv om de havde en gratis billet fra Århus Stiftstidende og Stibo, som havde inviteret byen på fodbold.

AGF burde have afvist flere tilskuere, end klubben gjorde, lyder det fra Johnny Damgård, leder hos Beredskabscenter Aarhus.

- Vi har ikke været involverede, så vi har ikke givet ekstra tilladelse til flere end de 19.433, som de har lov til at have på stadion, siger Johnny Damgård til B.T.

Beredskabscenteret vil nu tage en snak med AGF om sagen.

AGF tabte den målrige kamp til Silkeborg med 3-4.

