Rygterne om den walisiske stjerne Gareth Bale florerer kraftigt i øjeblikket.

Siden det i sidste uge blev offentliggjort, at Zinedine Zidane vender tilbage som cheftræner i Real Madrid, har der været stor tvivl om Gareth Bale på grund af forholdet mellem de to.

Det har derfor givet spørgsmålet, om han fortsætter i klubben eller ej?

Nu har Gareth Bales agent, Jonathan Barnett, udtalt sig på vegne af Bale om det svære forhold mellem stjernespilleren og franskmanden.

Zinedine Zidane og Gareth Bale. Foto: Stefano Rellandini Vis mere Zinedine Zidane og Gareth Bale. Foto: Stefano Rellandini

»Gareth ønskede at spille på en måde, og Zidane ønskede at spille på en anden måde. Med tiden blev det bare værre mellem de to,« fortæller Jonathan Barnetts til BBCs fodboldpodcast Football Daily, skriver Daily Mail.

Når det er sagt, betyder det ikke nødvendigvis, at Gareth Bale forlader Real Madrid i den nærmeste fremtid.

»Han ønsker at spille for Real Madrid, fordi han er glad for at være hér. Han vil tale med Zidane, og så tager vi den derfra. Hvis det ikke kommer til at fungerer, vil ham (Gareth Bale, red.) og jeg tale sammen igen,« fortæller Jonathan Barnett.

Gareth Bale har spillet i Real Madrid siden 2013, da han skiftede fra engelske Tottenham.

Gareth Bale er i forvejen ikke den mest populære mand i Madrid blandt klubbens fans. Under det seneste El Clasico-opgør blev Bale piftet og buh'et ud af fans. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Gareth Bale er i forvejen ikke den mest populære mand i Madrid blandt klubbens fans. Under det seneste El Clasico-opgør blev Bale piftet og buh'et ud af fans. Foto: JAVIER SORIANO

Det var journalisten Guillem Balague, der afslørede, at Zinedine Zidane ville vende tilbage til Real Madrid på bekostning af Santiago Solari, der blev fyret mandag med øjeblikkelig virkning.

Samtidig udtalte Guillem Balague, at Gareth Bales tid i Real Madrid hænger i en tynd tråd, hvilket kan bane vejen for Christian Eriksen-skifte til Real Madrid.

At Christian Eriksen skulle skifte til Real Madrid er dog stadig på rygtebasis.

Men faktum er, at den danske midtbanespiller har kontraktudløb med Tottenham i 2020, og at der ikke er indgået en forlængelse på nuværende tidspunkt.