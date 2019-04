Rygter bliver der ikke givet meget for i Mohamed Salahs bagland.

Onsdag ramte et af de mere saftige rygter verdenspressen, da det kom frem, at Mohamed Salah angiveligt er træt af tilværelse i England.

Det var det spansk medie AS, der onsdag erfarede, at Salah var raget sig uklar med Liverpool-manager Jürgen Klopp og havde bedt om et sommerskifte.

Salahs agent, Ramy Abbas Issa, har dog været hurtigt ude og kommentere på AS' historie. Den er falsk, skriver han på Twitter.

Talking out of their AS again I see. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17. april 2019

'Kan se, de taler ud af røven igen,' skriver Ramy Abbas Issa med et ordspil på ordet 'ass', som selv den bedste B.T.-journalist kan være misundelig på.

AS bygger deres historie på baggrund af engelsk kilder, der mener at vide, at Salah gennem længere tid har haft samtaler med Jürgen Klopp og nu skulle være kommet frem til, at han vil videre.

I første omgang skulle klubledelsen dog have talt overtalt Salah til at droppe sin transfertanker med det første, og så må egypteren kigge på, om han stadig vil væk til sommer, lyder det altså.

Historie brød ud få timer før Liverpools returopgør i Champions Leagues kvartfinaler mod Porto. Og her var der ingen slinger i den liverpool'ske vals.

Mohamed Salah kom på måltavlen i onsdagens Champions League-kvartfinale mod FC Porto. Foto: PAUL ELLIS

Salah var selv på pletten i Liverpools 1-4-sejr i Portugal, og englænderne vandt sammenlagt med sikre 6-1. De skal nu møde Barcelona i semifinalen, mens Tottenham spillede sig i semifinalen mod Ajax efter et sandt drama mod Manchester City. Se alle 18 mål fra denne CL-uge øverst i artiklen.

For Salah var onsdagen dog også betydende med en af de mere prominente nyheder i den 26-årige fodboldstjernes karriere.

Han er nemlig en del af prestigefyldte TIME Magazines 100 mest indflydelesrige personer for 2019. Han er blevet indstillet af den engelske komiker og talkshow-vært John Oliver, der selv er glødende Liverpool-fan.

'Mo er et ikon for egyptere, scousere og muslimer verden over, og alligevel formår han altid at fremstå som en ydmyg, eftertænksom og sjov mand, der ikke tager noget af det her alt for seriøst... Jeg elsker ham virkelig,' skriver John Oliver om Mohamed Salah.