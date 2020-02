I 2016 skiftede Paul Pogba fra Juventus til Manchester United, men her små fire år senere kan franskmanden være på vej retur.

I hvert fald ifølge hans agent, Mino Raiola:

»Italien er som et hjem for Paul. Han vil intet have i mod at skulle tilbage og spille for Juventus, men vi må se, hvad der sker efter EM.«

Det skriver Goal.

Paul Pogbas agent, Mino Raiola. Foto: VALERY HACHE Vis mere Paul Pogbas agent, Mino Raiola. Foto: VALERY HACHE

26-årige Paul Pogba har kontrakudløb med Manchester United i sommeren 2021.

Mino Raiola mener, at Pogba vil tage et skridt op, hvis han vender tilbage til Italien:

»Paul ønsker at spille på det højeste niveau, men han ikke slippe væk fra Manchester United, når de er i en vanskelig situation.«

Raiolas udtalelser kom torsdag aften, efter Juventus havde spillet 1-1 med AC Milan i den italienske pokalturnering.

Verdensmesteren fra 2018 kæmper lige for tiden med at blive klar efter en skade, der har holdt ham på sidelinjen i flere uger.

Både Paul Pogba og Mino Raiola trak overskrifter sidste sommer, fordi de var ude og sige, at Pogba følte sig klar til en ny udfordring.

Ifølge Goal vil Manchester United have 150 millioner euro for franskmanden, hvilket svarer til lidt over en milliard danske kroner.

Paul Pogba forventes ikke kampklar før næste måned.